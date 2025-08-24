Los conductores de este tipo de vehículos deberán pagar multa de $100 por cargar gasolina: este es el motivo y el estado que la aplicará

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades viales en Estados Unidos (EEUU) han estado prestando más y más atención al desempeño de los conductores y al respeto de las normas y prohibiciones viales.

En el estado de Ohio tomarán medidas de refuerzo en contra de ciertos conductores y hasta las estaciones de servicios que abastecen combustible pueden verse afectadas.

Estamos hablando de una ley que involucra una prohibición de carga de gasolina para motocicletas y todoterrenos que lo hagan directamente en gasolineras fuera de ruta.

Se trata de una ley aprobada en 2017 que establece estos vehículos no pueden ser abastecidos a menos que los transporte otro vehículo.

La norma ha pasado por debajo de la mesa, ya que no se han aplicado las multas prometidas.

En este sentido, videos de cámaras de seguridad en varias estaciones de servicio evidencian la irregularidad e incluso se ha observado a decenas de motociclistas realizando maniobras peligrosas y bloqueando el tráfico en Denison Avenue y W 65th Street.

Entonces, el objetivo es mantener bajo control a ciertos grupos de conductores que actúan como “en el salvaje oeste” con tomas ilegales de calles.

Multas y acciones que se han anunciado

Los conductores que infringen esta ley deberán pagar una multa de $100 dólares, como se estableció originalmente.

Pero, como lo mencionamos al inicio de este artículo, las investigaciones apuntan también a las estaciones de servicio que estén facilitando el abastecimiento ilegal.

Por una parte, los empleados de las gasolineras también podrían ser sancionados.

De hecho, se ha anunciado que al menos nueve establecimientos han sido citados debido a que ha permitido que se cometan estas infracciones.

Estas acciones han generado debate por parte de los expertos legales, ya que indican que la norma es muy ambigua.

Se cuestiona cómo se supone que los empleados distingan desde sus puestos de trabajo si un vehículo u otro está autorizado para cargar combustible.

Acotando además que esto puede llevar a conflictos entre los clientes y los empleados que deben verse en la necesidad de negar el servicio.

