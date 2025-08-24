Rancho de EE. UU. busca trabajadores extranjeros: la vacante que ofrece $18 la hora y alojamiento gratis

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo llamado laboral ha sido anunciado para trabajadores extranjeros interesados en desempeñarse en el sector agrícola dentro de Estados Unidos.

La propuesta aparece mediante un programa de visas de trabajo temporal, dirigido a personas con ciertas condiciones físicas y de experiencia que deseen ingresar al mercado laboral agrícola del país.

La información sobre esta vacante fue extraída del portal web especializado en migración y empleo en Estados Unidos, donde se listan los detalles y requisitos para aplicar al puesto.

Según lo publicado, la oferta consiste en cinco plazas disponibles para trabajadores agrícolas que cumplan con los criterios establecidos.

Detalles del empleo rural y beneficios para los trabajadores

La oportunidad laboral ofrece un salario de 18.65 dólares por hora, con un trabajo estimado de 48 horas semanales distribuidas en jornadas de ocho horas durante seis días, dejando un día para descanso.

Entre las tareas asignadas se encuentran la cosecha de maíz, manejo de equipos de labranza, carga y descarga de materiales, así como la reparación de maquinaria agrícola.

Además, el rancho proporciona alojamiento y transporte sin costo alguno para quienes cumplan con la documentación requerida y firmen el contrato correspondiente.

La experiencia mínima solicitada es de un mes en labores similares, y es imprescindible contar con buen estado físico para cumplir con la intensidad del trabajo.

Requisitos y proceso para postularse con visa H-2

Para acceder a esta oferta es indispensable tener vigente la visa H-2, que permite el trabajo temporal en Estados Unidos. Otros requisitos incluyen contar con pasaporte vigente, capacidad para conducir, aprobar verificaciones de antecedentes penales y pruebas de drogas, además de presentar buena condición física.

Los interesados deben consultar la publicación oficial para conocer el procedimiento para enviar la solicitud y detalles adicionales del empleo.

