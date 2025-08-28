¡Polémica! Castigo corporal en escuelas de Florida: ¿Cuál es el papel de las familias?

Suscríbete a nuestros canales

Florida atrae la atención del debate público tras la aprobación de la ley HB 1255. La ley establece un marco legal para que las escuelas públicas apliquen el castigo corporal.

Si bien la práctica ya era legal, la nueva normativa, que entró en vigencia el 21 de agosto de 2025, requiere que los padres de familia tengan la última palabra.

¿Qué establece la ley HB 1255?

La nueva ley no obliga a las escuelas a usar el castigo físico, pero sí lo regula con condiciones estrictas.

Antes de que un docente aplique una sanción, los padres deben dar su consentimiento por escrito.

Además, un segundo adulto tiene que estar presente para asegurar la transparencia. Finalmente, los docentes deben enviar un informe escrito a la familia, detallando la falta y el castigo.

Con estas medidas, el estado asegura que los padres tengan un papel protagónico en la decisión sobre la disciplina de sus hijos.

La mayoría de los estados de EE.UU: han prohibido el castigo corporal en escuelas

El castigo corporal en las escuelas divide a la nación. Actualmente, 17 estados permiten esta práctica, mientras la mayoría la prohibió.

La decisión de Florida contrasta con la tendencia internacional, ya que más países están prohibiendo cualquier forma de disciplina física en las escuelas.

Durante el último año escolar, 17 distritos escolares de Florida reportaron 516 casos de castigo físico, según el Departamento de Educación.

Estas cifras demuestran que la práctica sigue vigente en algunas regiones, aunque resulte controversial.

¿Cuál será el papel de la familia?

Con la aprobación de esta ley, los padres de Florida tendrán la última palabra para decidir si las escuelas pueden disciplinar a sus hijos con castigo físico.

Sin embargo, la decisión abre un dilema profundo: ¿se trata de mantener la autoridad en las aulas o de normalizar una práctica que choca con los derechos de los niños?

En Palm Beach y otros condados del sur de Florida, la comunidad educativa ya empezó a discutir la medida. La ley podría cambiar la dinámica entre maestros, estudiantes y familias, reseña CBS 12 News.

¿Qué dicen los detractores sobre esta nueva medida en Florida?

Las organizaciones de derechos civiles, pediatras y expertos en salud mental han expresado dudas sobre la efectividad de esta medida.

Ellos señalan que el castigo físico no mejora el comportamiento de manera duradera. Por el contrario, la práctica provoca un aumento de la agresividad infantil, problemas de salud mental y un bajo rendimiento académico.

Según los críticos, la ley HB 1255 representa un paso atrás en lugar de modernizar el sistema educativo.

