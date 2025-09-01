Nuevo ajuste eléctrico en Texas: lo que pagarás y cómo evitar sorpresas en su recibo

Suscríbete a nuestros canales

septiembre, las facturas de electricidad registrarán un aumento que impactará directamente en los hogares de la ciudad.

Según informó KHOU, para un consumo mensual de 1,000 kilovatios por hora, el cargo promedio pasará de aproximadamente 49 dólares a casi 63 dólares.

Aumento en facturas de electricidad: causas y aplicación

El incremento responde a una tarifa más alta de transmisión y distribución establecida por CenterPoint Energy.

Estas tarifas estacionales entran en vigor cada otoño y suelen bajar en marzo.

El cargo se calcula según la lectura del medidor, no por el momento exacto del consumo.

Por ello, parte del uso de agosto podría facturarse con la nueva tarifa.

Además, las autoridades recuerdan que los precios tienden a disminuir nuevamente hacia marzo, aunque el mercado eléctrico de Texas ha mostrado incrementos más rápidos desde su desregulación en la década de 1990.

Consejos para reducir el impacto en el consumo

Para mitigar el aumento, se recomienda subir la temperatura del aire acondicionado. Cada 7 grados más altos reducen la factura en un 10 %.

También es útil cerrar cortinas y persianas durante el día, así como aplicar la regla 4x4: ajustar cuatro grados más si la casa queda vacía por más de cuatro horas.

Normas para la denegación de servicio

La Comisión de Servicios Públicos (PUC) establece que un proveedor puede negar el servicio por instalaciones peligrosas, deudas previas con la misma compañía o falta de pago de depósitos requeridos.

Sin embargo, no puede hacerlo por deudas de un ocupante anterior, servicios no regulados o facturas con más de seis meses de antigüedad.

Procedimiento de desconexión del servicio

Si un cliente no paga a tiempo, el proveedor minorista puede solicitar la desconexión tras una notificación escrita con al menos 10 días de antelación.

La fecha de corte no puede coincidir con días feriados o fines de semana, salvo que haya personal disponible para recibir pagos y reconectar el servicio.

Finalmente, la PUC recuerda que los usuarios pueden presentar quejas si consideran injustificada la negativa o desconexión del servicio eléctrico.

