Nuevo aumento de tarifas en peajes entra en vigencia este 1 de septiembre: así quedaron los montos

A partir de este lunes 01 de septiembre, entran en vigor las nuevas tarifas en peajes de todo el territorio nacional. Así lo informó el Ministerio de Transporte. Es el segundo ajuste en las últimas semanas.

De acuerdo con la información publicada en las casillas de cobro de los diferentes peajes, los precios varían dependiendo de la unidad de transporte y el número de ejes, así el ajuste queda de la siguiente manera:

Liviano y microbús: Bs 80

Autobuses: Bs 120

Carga liviana: Bs 570

Carga Pesada 2 ejes: Bs 640

Carga Pesada 3 ejes: Bs 710

Carga Pesada 4 ejes: Bs 780

Carga Pesada 5 ejes: Bs 910

Carga Pesada 6 ejes: Bs 1.140

Plan Nacional de Vialidad

En días recientes, el viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, presentó los avances del plan para mejorar las vías del país.

Este proyecto, llamado Plan Nacional de Atención Integral de Vialidad 2025, busca modernizar la red de carreteras y autopistas, anunció el Ministerio de Transporte

El viceministro asegura que el proyecto avanza con rapidez. La carretera Panamericana registra un 30% de su rehabilitación integral en la carpeta asfáltica.

"Todo esto es gracias a las alianzas entre el sector público y privado, así como la articulación perfecta con el Gobierno Bolivariano en sus distintos niveles", señaló Rojas.

Con respecto a los trabajos en puentes, drenajes y vías agrícolas a lo largo de todo el territorio nacional, continúan con su curso con regularidad, "superando las expectativas del año anterior".

