Nuevas tarifas en el peaje de Tazón: vigentes desde este 11 de agosto

A la espera del anuncio oficial, a partir de este lunes 11 de agosto, el Peaje de Tazón en la Autopista Regional del Centro, en Caracas; estableció nuevas tarifas para los vehículos que transiten en esta importante arteria vial.
Así lo informó la cuenta de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a través de X.
Así quedaron las nuevas tarifas para los vehículos
- Liviano y microbús: Bs 75
- Autobuses: Bs 110
- Carga liviana: Bs 490
- Carga Pesada 2 ejes: Bs 555
- Carga Pesada 3 ejes: Bs 615
- Carga Pesada 4 ejes: Bs 675
- Carga Pesada 5 ejes: Bs 785
- Carga Pesada 6 ejes: Bs 980
