Nuevas tarifas en el peaje de Tazón: vigentes desde este 11 de agosto

Por 2001

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 09:43 am
A la espera del anuncio oficial, a partir de este lunes 11 de agosto, el Peaje de Tazón en la Autopista Regional del Centro, en Caracas; estableció nuevas tarifas para los vehículos que transiten en esta importante arteria vial.

Así lo informó la cuenta de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a través de X. 

Así quedaron las nuevas tarifas para los vehículos

  • Liviano y microbús: Bs 75
  • Autobuses: Bs 110
  • Carga liviana: Bs 490
  • Carga Pesada 2 ejes: Bs 555
  • Carga Pesada 3 ejes: Bs 615
  • Carga Pesada 4 ejes: Bs 675
  • Carga Pesada 5 ejes: Bs 785
  • Carga Pesada 6 ejes: Bs 980

 

