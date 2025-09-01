Trámites

Ciudadanía EE. UU.: sepa qué es el Buen Carácter Moral que evalúa USCIS y cómo te afecta en la entrevista

Esta revisión más exhaustiva refleja un cambio significativo en cómo se determina la elegibilidad para la ciudadanía
 

Por Brian Segura
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 08:00 pm

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó los parámetros de "buena moral" para quienes buscan obtener la ciudadanía estadounidense.

Esto en un esfuerzo por endurecer los procesos migratorios bajo la administración de Trump según informó el USCIS en su portal web. En un memorando dirigido al personal encargado de las entrevistas, el USCIS enfatizó la importancia de la evaluación de los solicitantes.

Recalcan que convertirse en ciudadano naturalizado implica ser un miembro activo y responsable de la sociedad estadounidense.

¿Qué evalúan?

Los inmigrantes suelen solicitar la ciudadanía tras un periodo de residencia de 3 a 5 años tras haber demostrado un "buen carácter moral" como un requisito fundamental en la ley de inmigración. 

Sin embargo, la nueva normativa amplía los criterios que el USCIS considera para evaluar la buena moral en el contexto de la obtención de la "green card". 

El USCIS ahora se enfocará en aspectos más amplios que van más allá de la simple ausencia de antecedentes penales.

Principales aspectos

De acuerdo con el nuevo enfoque, el USCIS examinará el comportamiento de los solicitantes, su adhesión a normas sociales y las contribuciones positivas que puedan evidenciar su buen carácter moral. 

El USCIS considerará en la evaluación factores como la participación comunitaria, el cumplimiento de responsabilidades familiares, el nivel educativo, la estabilidad laboral y la responsabilidad fiscal. 

Esta revisión más exhaustiva refleja un cambio significativo en cómo se determina la elegibilidad para la ciudadanía, lo que podría complicar el proceso para muchos inmigrantes que buscan regularizar su estatus.

Domingo 31 de Agosto - 2025
