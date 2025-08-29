Houston pone a prueba su sistema de emergencia: ¿cuándo sonará la alerta en toda la ciudad?

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Houston llevará a cabo una prueba del Sistema de Alerta de Emergencia Inalámbrica (WEA) el 5 de septiembre.

Según una publicación de @HoustonOEM, confirma que la prueba se realizará el próximo viernes 5 de septiembre a las 11:00 a.m. hora central.

Se enviará una alerta a todos los dispositivos móviles que se encuentren en la jurisdicción de Houston. La alerta se emitirá en inglés y en español, todo va a depender de la configuración de idioma del celular.

¿Cuál es el mensaje de la alerta?

Los residentes que reciban la alerta en inglés verán el siguiente mensaje: “TEST Wireless Emergency Alert from the City of Houston Office of Emergency Management: No Action Required. TEST ALERT. For more information visit HoustonOEM.org.”

Por otro lado, en español, el mensaje dirá: “PRUEBA de Alerta Inalámbrica de Emergencia de la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston: No se requiere acción. ALERTA DE PRUEBA. Para más información, visite HoustonOEM.org.”

¿Cuál es el objetivo de realizar estas pruebas?

El objetivo de la prueba es verificar que los sistemas de alerta pública funcionen en caso de una emergencia real. Las alertas oportunas y precisas pueden salvar vidas durante un clima severo, incidentes químicos u otras amenazas.

El sistema WEA permite a la Oficina de Manejo de Emergencias de Houston enviar alertas geográficamente dirigidas a dispositivos móviles.

¿Qué otros sistemas de alerta existen?

Además del sistema WEA, la ciudad de Houston también usa la plataforma AlertHouston para situaciones menos urgentes, como vigilancia de inundaciones o el cierre de carreteras.

Este es un sistema gratuito al que los residentes se pueden inscribir para recibir alertas por mensaje de texto. La Oficina de Manejo de Emergencias también comparte información útil de preparación en las redes sociales y eventos comunitarios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube