¿Sin Seguro Social? Este beneficio para personas viudas te puede ayudar

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficios por sobrevivencia de la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ofrecen un soporte financiero importante para los familiares de un trabajador fallecido.

Estos pagos están diseñados para ayudar a cónyuges, hijos y otros parientes a enfrentar la pérdida de su principal sostén económico.

La SSA establece reglas claras sobre quiénes pueden calificar para estos beneficios, que varían según la relación con el difunto según informó El Cronista.

Es fundamental que los solicitantes cumplan con las condiciones de elegibilidad, las cuales se pueden revisar en el sitio web oficial de la agencia, para poder acceder a esta prestación.

¿De cuánto es el monto?

Además de los beneficios mensuales, la SSA puede otorgar un pago único de 255 dólares por el fallecimiento de un asegurado.

Esta cantidad se destina a los familiares que cumplieron con los requisitos y vivieron con el fallecido. En ausencia de un cónyuge o hijo elegible para el pago global por fallecimiento, el dinero no se paga.

Para recibir esta ayuda, el familiar debe solicitar el pago dentro de los dos años posteriores al fallecimiento.

Este beneficio es un apoyo puntual para cubrir los gastos inmediatos relacionados con el suceso y no debe confundirse con los beneficios mensuales por sobrevivientes.

Beneficios

Los beneficios mensuales por sobrevivientes pueden ser solicitados por cónyuges de 60 años o más (50 años si tienen una discapacidad). También como por cónyuges de cualquier edad si tienen a su cuidado un hijo del fallecido menor de 16 años o con una discapacidad.

Los hijos solteros menores de 18 años, o 19 si están estudiando a tiempo completo, también son elegibles. En ciertos casos, los hijastros, nietos, padres dependientes e incluso excónyuges pueden calificar para recibir este apoyo.

El monto de los beneficios mensuales es un porcentaje del pago del difunto, con un límite total que se distribuye entre todos los familiares elegibles. Con esto se asegura que el apoyo financiero esté disponible para quienes más lo necesitan.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



