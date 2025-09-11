Parques para perros en Miami: conoce las normas que debes seguir para que no te expulsen

Suscríbete a nuestros canales

Las reglas de los parques para perros en Miami, establecen estándares claros para garantizar un ambiente seguro y agradable para todos los visitantes y sus mascotas.

Estas regulaciones están diseñadas para promover un comportamiento responsable y mantener el orden dentro de los parques públicos.

La información fue obtenida del portal web oficial del gobierno de Miami Dade, que posee un apartado específico sobre este tema.

Reglas de los parques para perros:

Su mascota debe estar al día con sus vacunas.

Todos los perros deben tener una etiqueta antirrábica vigente a la vista.

Vigile su perro en todo momento.

Hay un límite de 3 perros por persona.

No deje las puertas del parque abiertas en ningún momento.

Todos los perros deben estar atados con correa hasta dentro del área cercada destinada a su libre movimiento.

Recoja los excrementos de su perro.

No traiga su perra si está en celo.

No traiga su perro si tienen parásitos (pulgas, garrapatas, gusanos, etc.)

No traiga su perro si es agresivo.

Detenga cualquier comportamiento agresivo de su perro o retírese con su perro si no puede controlar la situación.

No se permiten pitbulls. Para más información, consulte la ordenanza del condado de Miami-Dade.Capítulo 5, Sec. 5-17

No se admiten cachorros menores de 4 meses.

Rellene cualquier agujero que cave su perro en el césped.

Recuerde que su perro puede pasar demasiado calor con el sol. Rocíelo con agua o llévelo a lugares sombreados de vez en cuando para que no se deshidrate.

Si infringe alguna de las reglas del parque para perros, será expulsado del parque y es posible que no se le permita utilizarlo.

Los organizadores de Miami-Dade Parks & Recreation comentan en su página de Instagram:

Pasear a tu perro no es solo bueno para ellos, ¡es bueno para TI también! El ejercicio, el aire fresco y el tiempo al aire libre contribuyen a un estilo de vida más saludable y feliz para ambos. Es por eso que Miami-Dade Parks, está comprometido con los espacios accesibles y seguros para todos.

