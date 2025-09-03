¿Es recomendable llevar perros a todos lados?: qué se debe tener en cuenta cuando se va a un espacio pet friendly

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez más son los espacios que permiten mascotas (conocido como pet friendly) para que así tenga un paseo junto a su dueño y no se quede en casa, no obstante, algunos lugares pueden traer ciertas complicaciones, sobre todo para los perros.

Para asegurar la salud y el bienestar de las mascotas en establecimientos pet friendly, es crucial tomar ciertas precauciones.

¿Que tener en cuenta cuando se sale de paseo con una mascota?

Luis Andreani, veterinario, explicó que primero se debe garantizar que las mascotas estén al día con sus vacunas y desparasitaciones.

"Esto protege tanto a nuestra mascota como a otras, previniendo la propagación de enfermedades y parásitos", compartió el experto.

Además, es importante que el animal tenga un sistema inmunológico fuerte, lo cual se logra con una buena alimentación y visitas regulares al veterinario.

"Nuestra mascota debe estar "pet friendly" para ir a un lugar pet friendly", expresó Andreani.

En cuanto al comportamiento, si la mascota es agresiva o se estresa fácilmente en presencia de otros animales, se deben evitar las horas pico y los lugares concurridos, como un centro comercial.

De acuerdo a lo comentado por el veterinario, lo mejor que se puede hacer en estos casos es realizar un proceso de socialización gradualmente, en lugares menos concurridos y con menos animales..

Incluso con mascotas dóciles, la supervisión constante es esencial, ya que eventos inesperados pueden provocar reacciones impredecibles.

¿Es buena idea llevar a una mascota a todos los lugares pet friendly?

Es importante evitar lugares con música a alto volumen, ya que los perros son sensibles a los sonidos. Asimismo, se deben evitar las horas pico para minimizar el estrés causado por la multitud.

Finalmente, antes de visitar un establecimiento pet friendly, es recomendable confirmar sus políticas, especialmente si se trata de razas o tamaños específicos.

Para una experiencia positiva, es preferible llevar agua potable para la mascota, evitando el uso de bebederos compartidos que pueden propagar bacterias.

Si el establecimiento ofrece comida para mascotas, se debe administrar en pequeñas cantidades, especialmente si es la primera vez que el animal la prueba, para así prevenir problemas digestivos.

Andreani destaca que es muy importante que si se va a ir a restaurantes o supermercados el control sanitario sea inclusivo, más elevado, porque se trata de espacios donde la sanidad debe ser impecable.

Regulaciones de los establecimientos pet friendly

En Caracas, las regulaciones pet friendly dependen del establecimiento y son informadas al público mediante etiquetas en las vitrinas.

Aunque cada local tiene sus medidas para permitir el paso de mascotas, es importante señalar que La Ley de Protección de la Fauna Doméstica y la Ordenanza de Convivencia Ciudadana menciona ciertas consideraciones para cualquier tenedor de mascotas.

El artículo 29 indica que se permitirá la circulación de animales domésticos en áreas de uso común, tanto públicas como privadas, cuando estos se encuentren acompañados de sus dueños y cumplan con los dispositivos de seguridad según su especie, raza o variedad.

Mientras que el art. 31 señala que los propietarios de mascotas están en la obligación de retirar y recoger los desechos que estos produzcan.

De tal manera, los dueños son responsables del comportamiento de su mascota, por lo que se debe mantener un comportamiento adecuado para no molestar a otros visitantes.

El establecimiento está en su derecho de pedir a los usuarios que desalojen el lugar si no cumplen con las reglas que tienen especificadas, por ello se recomienda consultar al local antes de visitarlo con un animal.

