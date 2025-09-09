Más que diversión: importancia de los juguetes para la salud de perros y gatos

Suscríbete a nuestros canales

A menudo son vistos como un simple capricho. Los juguetes para mascotas son una parte crucial del cuidado de nuestros animales de compañía.

Así lo confirman especialistas en comportamiento animal, quienes destacan que el juego regular es fundamental para mantener a los perros y gatos activos, estimulados y emocionalmente equilibrados.

Según la veterinaria a domicilio, Yesenia Sánchez, “el juego ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, previniendo comportamientos destructivos como morder muebles o arañar cortinas”.

Explica que estos estímulos pueden fortalecer el vínculo afectivo entre la mascota y su dueño.

Más allá de una simple pelota

​“La elección del juguete ideal para un perro depende de su tamaño, edad, nivel de energía y la fuerza de su mandíbula”, comentó Sánchez.

Cachorros: necesitan juguetes blandos o de látex para aliviar las molestias de la dentición.

o de látex para aliviar las molestias de la dentición. Masticadores fuertes: razas como los Pitbulls, Pastores Alemanes o Bull Terriers, con mandíbulas potentes, requieren juguetes de goma o caucho muy resistentes, diseñados para no romperse ni ser ingeridos.

“Hay juguetes inteligentes que sirven como dispensadores de premios porque ellos deben resolver puzzles para obtener su recompensa, mejora su capacidad de concentración”, precisó la experta.

Las pelotas de goma para higiene dental pueden ir entre $ 5 y $ 9.

​Juguetes para gatos que activan su instinto cazador

Por su naturaleza, necesitan juguetes que apelen a su instinto de caza. Los veterinarios sugieren opciones que les permitan acechar, saltar y perseguir:

​Varitas con plumas: simulan el movimiento de las aves y son perfectas para las sesiones de juego interactivas con sus dueños.

​Ratones y peluches: rellenos de hierba gatera (catnip), el aroma estimula a la mayoría de los felinos a jugar enérgicamente, sus precios oscilan entre $ 4 y $ 10.

​Precios y dónde comprarlos

​En el mercado venezolano la oferta de juguetes para mascotas es variada y se ajusta a diferentes presupuestos.

Los precios pueden variar considerablemente dependiendo de la marca, el material y el tipo de juguete. En tiendas, tanto físicas como online, se pueden encontrar opciones que van desde los $ 2 a $ 5 para juguetes.

$ 20 a $ 40 o más para juguetes de marcas reconocidas como Kong, que son más duraderos y resistentes.

Los juguetes interactivos o rascadores de gran tamaño para gatos pueden superar los $ 50.

​La inversión en juguetes de calidad es, a largo plazo, una de las mejores formas de asegurar la salud y felicidad de la mascota.

