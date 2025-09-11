Nueva tecnología llega a Las Vegas: así funcionan los robotaxis autónomos de Amazon

Suscríbete a nuestros canales

La compañía Zoox, de Amazon, lanzó su servicio de robotaxis autónomos en Las Vegas, Nevada y durante esta etapa inicial de implementación el servicio será completamente gratuito.

Para usar el servicio, los usuarios deben descargarse la aplicación de Zoox en sus teléfonos. La aplicación les dirá la matrícula del vehículo, la hora de recogida y la hora de llegada aproximada.

El diseño del vehículo es rectangular y no tiene diferencias estéticas entre la parte frontal y la trasera, con dos zonas de asientos que pueden acomodar hasta a cuatro pasajeros.

¿Qué se sabe del recorrido?

El servicio opera en el famoso Las Vegas Strip y las zonas adyacentes. En la fase inicial, los viajes son gratuitos para que el público se familiarice con la experiencia.

Los trayectos pueden ser de hasta 4.8 kilómetros. La compañía indicó que el servicio será de pago en el futuro. Mientras los usuarios no tendrán que pagar tarifa.

Zoox se posiciona en competencia directa con otros gigantes del sector como Waymo y Tesla, los cuales también tienen servicios de robotaxis en EEUU.

¿Qué dicen los expertos?

Aicha Evans, consejera delegada de Zoox, declaró que Las Vegas es "el lugar ideal" para el debut del servicio. Evans aseguró que el servicio "transformará por completo la experiencia" de transporte de pasajeros.

Amazon pretende fabricar hasta 10.000 robotaxis anualmente en una extensa planta cerca de Silicon Valley mientras

La empresa desembolsó 1.200 millones de dólares por el startup de conducción autónoma Zoox, para comenzar a transportar clientes en Las Vegas este 2025, antes de expandirse a San Francisco en 2026.

