Desvíos de tránsito que se activan en Miami hasta el 13 de septiembre: alertas por la construcción de la I-395/SR 836/I-95

En Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, en este sentido, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas desde la noche de este jueves 11 hasta el sábado 13 de septiembre, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

Conozca las alertas de tráfico con sus desvíos

Del jueves 11 al viernes 12 de septiembre: la rampa de la I-395 en dirección oeste a la I-95 en dirección norte estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m del viernes.

Los conductores pueden:

- Acceda a la rampa de la I-95 en dirección sur

- Salga en SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B), luego gire a la izquierda en SW 8 Street

- Ingrese a la rampa de la I-95 en dirección norte, luego continúe hacia el norte por la I-95

Puede verificar la ruta en el siguiente mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-WB395NB95-Map.pdf.

Del viernes 12 al sábado 12 de septiembre: cierre completo prolongado de la SR 836 en dirección este en la avenida NE 17 y cambio temporal del horario de operación del puente elevadizo.

Todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 desde las 11 p.m. del viernes hasta las 10 a.m. del sábado.

Esto, para colocar de forma segura una jaula de refuerzo de acero en el encofrado de la estructura de soporte de un puente sobre la calzada.

Habrá un servicio para guiar a los conductores por el área de trabajo. Los horarios de inicio y fin se ajustarán en días de eventos especiales. Los conductores en la SR 836 en dirección este.

Los conductores en la SR 836 en dirección este:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

- Puede continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a la SR 836 en dirección este, la I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway:

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Puede chequear los mapas de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf.

Viernes 12 de septiembre: cambio de carril de viaje en la rampa de la SR 836 en dirección este y la I-395 en dirección oeste a la I-95 en dirección norte.

Indican que los carriles de viaje en la SR 836 en dirección este y la rampa de la I-395 en dirección oeste se desplazarán ligeramente hacia la izquierda al norte y al sur de NW 17 Street.

Sábado 13 de septiembre: operaciones de hinchado de pilotes de lámina adyacentes a la rampa de Biscayne Boulevard hacia la calzada MacArthur en dirección este.

El contratista instalará tablestacas de acero vibrando en el suelo junto a un muelle del Metromover en la ubicación que se muestra arriba.

Este trabajo, coordinando con el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade está programado para llevarse a cabo durante los períodos en que el sistema Metromover esté fuera de servicio por actividades de actualización.

También es prudente recordarle a los conductores que desde este miércoles 10 de septiembre ya se encuentran activos una serie de cierres y desvíos anunciados: puede verificar la información aquí: https://i395-miami.com/es/traffic-alerts/traffic-alert-i-395-sr-836-i-95-design-build-project-32/.

