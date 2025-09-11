Abrir un negocio en EEUU desde la casa exige cumplir con requisitos: esto es lo que debe saber

Suscríbete a nuestros canales

Si está pensando abrir un negocio de comida desde su casa en EEUU, por ejemplo, debe cumplir con los requisitos, algunos son comunes a todos los negocios de alimentos; mientras que otros son específicos según el tipo de alimentos, como los enlatados de baja acides, mariscos o jugos.

Además de los requisitos regulatorios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), su negocio de alimentos debe cumplir con requisitos federales, estatales y locales; y licencias o permisos; que varían según el tipo de producto o el tipo de instalación que se vaya a operar, en este caso, un negocio desde su casa.

Para iniciar un negocio de alimentos desde su casa, usted debe informarse sobre las regulaciones de la FDA y de su departamento de salud estatal y local.

Las agencias de salud locales y del condado inspeccionan las instalaciones de servicios de alimentos y venta minorista de alimentos, brindan asistencia técnica a los establecimientos y educan a los consumidores sobre la seguridad alimentaria.

No obstante, de acuerdo con las regulaciones federales del Título 21, Código de Regulaciones Federales (CFR), sección 1.227 (21 CFR 1.227), una residencia privada no es una instalación”, por lo tanto, no está obligada a registrarse ante la FDA.

Una residencia privada debe cumplir con las expectativas habituales para una casa privada y no incluye las instalaciones comerciales en las que una persona también vive. Es conveniente que usted revise las regulaciones de la FDA para saber cómo aplican en su caso en particular.

Investigue lo que regula la FDA para iniciar su negocio desde su hogar

Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FD & Act)

Motor de búsqueda del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (21 CFR)

Ley del Servicio de Salud Pública (varias disposiciones de la ley otorgan a la FDA importante autoridad legal, como al de emitir regulaciones para el control de enfermedades transmisibles). Referencias de la Ley que permiten búsquedas. Descargo de responsabilidad de enlaces externos.

Leyes aplicadas por la FDA

Si usted planea operar un negocio de alimentos, puede hablar sobre su producto e instalación específicos con la Oficina de Inspecciones e Investigaciones y las agencias reguladoras estatales y locales.

También, Descargo de responsabilidad de enlaces externos que tengan jurisdicción en su área geográfica. Estas conversaciones le ayudarán a identificar las regulaciones estatales y locales que deben cumplirse para operar un negocio de alimentos.



