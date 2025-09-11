¡Atención, California! Anuncian cambios en beneficios CalFresh: ¿Quiénes se verán afectados?

Suscríbete a nuestros canales

CalFresh, el programa de asistencia nutricional de California, ha experimentado cambios significativos en sus beneficios y requisitos de elegibilidad.

Estas actualizaciones buscan adaptarse a las nuevas realidades económicas y políticas, impactando a los hogares de bajos ingresos en todo el estado.

El monto máximo de los beneficios varía según el tamaño del hogar, con nuevos límites y cantidades máximas establecidos para el período del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.

Cabe mencionar que, los beneficiarios de CalFresh pueden usar su tarjeta EBT para comprar alimentos en línea a través de minoristas como Amazon, Walmart y otros.

¿Cuáles son los cambios en beneficios CalFresh de California?

Uno de los cambios principales es que la elegibilidad para los beneficios federales de CalFresh se limitará a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y otros residentes legales.

A partir del 1 de febrero de 2026, las personas de 18 a 64 años que puedan trabajar deberán cumplir con los requisitos laborales para seguir siendo elegibles.

Para continuar recibiendo beneficios, deben trabajar, participar en un programa educativo o completar 80 horas al mes de un programa de capacitación aprobado.

Además, las personas mayores de 60 años o con discapacidades pueden tener un límite de ingresos brutos mensuales más alto para calificar.

Las personas más afectadas por estos cambios serán los no ciudadanos, los no residentes permanentes legales y aquellos que no cumplan con los nuevos requisitos laborales.

¿Quiénes no están incluídos en los requisitos laborales?

Ciertos grupos están exentos de los requisitos laborales, incluidas las personas menores de 18 o mayores de 65 años.

Otras exenciones incluyen a aquellos con un niño menor de 14 años, una discapacidad física o mental certificada, o que están embarazadas.

La implementación de estos cambios de política ocurrirá en diferentes fechas, ya que el estado de California está a la espera de la orientación del gobierno federal.

