Alivio al bolsillo de los habitantes de Hialeah: eliminan cargo extra en este servicio

El Concejo Municipal de Hialeah, Florida ha eliminado el cargo de franquicia en el servicio de agua y alcantarillado, una decisión que beneficiará a miles de residentes al reducir sus facturas.

Esta medida, impulsada por la administración de la alcaldesa interina Jacqueline García-Roves, representa un ahorro total de $3.7 millones para la ciudad. Se estima que cada hogar en Hialeah ahorrará, en promedio, $61 al año en sus facturas de agua.

¿Cuándo entra en vigencia esta ordenanza del Concejo Municipal de Hialeah, Florida?

La ordenanza, de acuerdo con lo informado por Telemundo 51, entra en vigor de inmediato y los residentes verán reflejado el ajuste en su próxima factura bimestral.

Mientras tanto, el Concejo se prepara para una serie de audiencias esta misma semana para debatir el presupuesto municipal de 2026, incluyendo propuestas para reducir los impuestos a la propiedad y hacer ajustes en los programas comunitarios.

¿De qué trataba el cargo de la franquicia y cuál era su impacto en las facturas?

La franquicia era un cargo adicional que Hialeah aplicaba a las facturas de agua y alcantarillado, transfiriendo ese dinero al fondo general de la ciudad.

Este cargo estaba incluido en la Sección 94-163 del Código de Ordenanzas de Hialeah. En los últimos años, este porcentaje llegó a ser de alrededor del 4%.

Como resultado, una factura de $250 bimestrales incluía aproximadamente $10 adicionales. Con la eliminación de este cargo, un hogar con esa misma factura ahora ahorrará unos $60 al año. De igual manera, si pagas $150 bimestrales, ahorrarás cerca de $36 al año.

Para los residentes, este cambio representa un alivio significativo en sus gastos, especialmente ante el aumento del costo de vida.

