¿Cómo vender un producto alimenticio en Estados Unidos?: pasos que no se pueden saltar

Iniciar un negocio de comida en los Estados Unidos puede ser una idea interesante, pero también implica cumplir con una serie de requisitos regulatorios establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y otras agencias locales.

Es importante indicar que La FDA regula todos los alimentos y ingredientes alimenticios que se introducen o se ofrecen para la venta en el comercio interestatal.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la carne, las aves y ciertos productos de huevo procesados están bajo la supervisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

¿Cómo vender un producto alimenticio en Estados Unidos?

Quien planea iniciar un negocio de alimentos debe conocer las regulaciones aplicables. Aunque debe cumplir con las normativas de la FDA y las agencias locales de salud, las residencias privadas no se consideran instalaciones registradas ante la FDA, lo que significa que no están obligadas a registrarse.

Las instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos destinados al consumo humano o animal en EE.UU. deben registrarse con la FDA antes de comenzar estas actividades.

Esta obligación no se aplica a ciertas exenciones, como granjas y restaurantes.

Además, los alimentos importados deben cumplir con las mismas leyes y regulaciones que los productos alimenticios producidos dentro del país.

Esto incluye asegurar que los productos sean seguros, no contengan ingredientes prohibidos y que el etiquetado sea informativo y veraz.

Cabe destacar que desde el 12 de diciembre de 2003, se requiere que se presente un aviso previo a la FDA antes de la importación de alimentos regulados.

De esta manera la FDA revisa y evalúa la información antes de que el producto llegue al país, así como inspeccionar y detener productos contaminados.

¿Qué se debe tener en cuenta?

Los comerciantes necesitan distribuir productos con etiquetas que cumplan con los requisitos legales de la FDA, asegurando que sean veraces, informativas y que incluyan información nutricional y advertencias sobre alérgenos.

Asimismo, es vital mantener registros sobre la cadena de distribución de los productos para cumplir con la Ley de Bioterrorismo y facilitar la trazabilidad.

Lo más importante es que el vendedor se aseguro que los alimentos se produzcan bajo condiciones seguras y sanitarias, siguiendo las regulaciones y cualquier requisito específico para el tipo de producto.

