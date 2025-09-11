Películas de Netflix más vistas en Estados Unidos durante septiembre: conozca que ver en streaming

Suscríbete a nuestros canales

El top 10 de las películas más vistas del momento en la plataforma de Netflix en Estados Unidos es una mezcla de clásicos, música y suspenso.

En lo que va de septiembre, hay 10 títulos que destacan sobre los demás.

¿Cuáles son las películas más vistas en Netflix actualmente?

1 - Número desconocido: Falsa identidad en el instituto

El filme tipo documental cuenta la historia de la adolescente Lauryn Licari y su novio, quienes son víctimas de cybercoso. El suspenso y la historia tiene a los usuarios pegados a la pantalla por la hora y media que dura.

Número desconocido: Falsa identidad en el instituto se estrenó hace tan solo dos semanas y no baja del # 1.

2 - Las Guerreras K-pop (K-pop Demon Hunters)

La gran sensación animada de Netflix de este año es Las Guerreras K-pop, que cuenta con música la historia de un trió musical llamado Huntrix, quienes no solo dominan el escenario sino que se encargan de destruir demonios cuando nadie las ve.

Tanto la película como la banda sonora arrasan en las listas, con Las Guerreras K-pop en su semana número 12 en el top de Netflix y con la canción principal, Golden, en el número 1 de la lista Billboard Hot 100.

Todo el álbum se encuentra en el top de Billboard.

3 - El club del crimen de los jueves

Un grupo de aficionados a resolver misterios de hace muchos años deben resolver un caso real que se presenta cerca.

4 - Shrek

Este clásico de 2001 volvió recientemente a la plataforma junto a toda su saga.

Aunque ya tiene más de dos décadas, una vez que Netflix lo agregó en su catalogo muchos de los fanáticos decidieron revivir una de las películas animadas más vistas y amadas por el público general.

5 - Shrek Tercero

La tercera de la saga de Shrek también se metió en el top 5 tras volver a la plataforma.

6 - Shrek 2

Considerada por muchos como una de las mejores secuelas de la historia, el ogro verde y compañía sigue cautivando a la audiencia norteamericana.

7 - Wind River

Jeremy Renner y Elizabeth Olsen se juntan esta vez sin ningún superpoder de por medio y protagonizan la historia de un rastreador del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y una agente del FBI que está dando sus primeros pasos investigando el asesinato de una adolescente en una reserva remota de Wyoming.

El largometraje es del 2017.

8 - Escape Room: Sin Salida

Este drama de terror y suspenso se centra en un grupo de seis personas que están atrapadas en un escape room, cada uno de los cuarttos cuenta con una trampa mortal por lo que un solo error puede acabar con la vida de todos

Se estreno en 2019.

9 - Charlie y la fábrica de chocolate

Otro clásico, el cual lleva ya siete semanas en el ranking, es la conocida historia de Charlie, quien gana un ticket dorado para visitar la fábrica de chocolate de Willy Wonka.

10 - Shrek Para Siempre

La que, por ahora, es la última película de Shrek se lleva el décimo puesto de las más vistas.

