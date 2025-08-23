Estas son las películas más taquilleras del mundo: una adaptación literaria se lleva el primer lugar

Suscríbete a nuestros canales

El sitio web líder en monitoreo de los ingresos de taquilla de las películas nacionales e internacionales, Box Office Mojo, difundió la lista de 10 películas más taquilleras del mundo.

A través de una publicación, Box Office Mojo compartió esta lista, previamente ajustada por los datos de inflación.

Películas más taquilleras del mundo

De acuerdo con esta lista, las producciones cinematográgicas más taquilleras de todos los tiempos son las siguientes de menor a mayor:

10 - Star Wars: Episodio VII, El despertar de la fuerza (2015), bajo la dirección de J. J. Abrams tuvo una recaudación de 2.705.850.000 dólares

9 - Doctor Zhivago (1965), fue dirigida por David Lean, tuvo una recaudación de 2.745.750.000 dólares.

8 - Los Diez Mandamientos (1956), la dirigió Cecil B. DeMille y recaudó 2.895.900.000 dólares.

7 - E.T., El Extraterrestre (1982), dirigida por Steven Sielberg logró recaudar un total de 3.062.850.000 dólares.

6 - The Sound of Music (1965), la dirigió Robert Wise y recaudó 3.133.200.000 dólares.

Cabe destacar que estas películas se han mantenido en el top de las más taquilleras de todos los tiempos aunque pertenecen a eras diferentes y tiempos de economía distantes entre sí.

5 - Avengers Endgame (2019), dirigida por Anthony Russo y Joe Russo recaudó un total de 3.438.750.000 dólares

4 - Star Wars: Episodio IV, Una Nueva Esperanza (1977), la dirigió George Lucas y logró recaudar un total de 3.741.150.000 dólares.

3 - Titanic (1997), dirigida por James Cameron, recaudó 3.860.850.000 dólares

2 - Avatar (2009), dirigida por James Cameron, logró una recaudación de 4.154.850.000 dólares

1 - Lo que el viento se llevó (1939), la dirigió Victor Fleming y recaudó 4.558.050.000 dólares

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube