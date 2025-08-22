Pueblo poco conocido esconde el mejor secreto: los residentes consiguen casas casi regalada

Suscríbete a nuestros canales

En un estado donde los precios de la vivienda superan el alcance de la mayoría, un rincón escondido sorprende al ofrecer casas baratas y una calidad de vida que rompe con la norma en California.

Existe un pueblo que ofrece casas con un valor mucho más accesible y que rompe con la idea de que vivir en este estado es imposible para la mayoría, este rincón combina la tranquilidad con un buen mercado inmobiliario.

Ferndale, un lugar en California

A unos 420 kilómetros al norte de San Francisco, este pueblo de poco más de 1.400 habitantes conserva un encanto singular y un mercado inmobiliario sorprendentemente asequible para los estándares del Golden State.

Ferndale ofrece viviendas cuyo precio medio se sitúa entre los $ 650.000 y los $800.000. Este contraste muestra por qué se lo describe como un “secreto” en el competitivo mercado inmobiliario de California.

Además, ha sido reconocida por World Atlas como una de las mejores ciudades del norte del estado para jubilarse, lo que refuerza su atractivo entre adultos mayores y familias que buscan un entorno más tranquilo.

Ferndale se mantiene en un punto medio; más caro que la media nacional, pero más accesible que otras ciudades del Estado.

¿Qué contiene Ferndale?

La comunidad mantiene un ritmo de vida calmado a diferencia de la vida agitada de la ciudad.

Sus calles están rodeadas de edificios victorianos catalogados como monumento histórico, lo que aporta un carácter cultural único que no suele encontrarse en otros pueblos pequeños.

A solo minutos en automóvil, se encuentra Centerville Beach, una playa aislada rodeada de acantilados y vida silvestre, ideal para quienes disfrutan del aire libre sin multitudes.

Este pueblo se posiciona como una alternativa real a la sobrecarga económica y social de áreas como Los Ángeles o San Francisco.

También puede visitar nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube