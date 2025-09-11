Escuelas públicas de Nueva York: ¿Quiénes recibirán la Chromebook con todo e internet?

Suscríbete a nuestros canales

La Alcaldía de la Ciudad de Nueva York ha anunciado un plan ambicioso para cerrar la brecha digital, prometiendo la distribución de 350,000 Chromebooks gratuitos y con acceso a internet a estudiantes de escuelas públicas.

Esta iniciativa, anunciada por el alcalde Eric Adams en asociación con Dell Technologies y T-Mobile, busca equipar a los jóvenes con las herramientas necesarias para triunfar en un entorno de aprendizaje cada vez más digital.

¿Cuándo se entregarán las Chromebooks en escuelas públicas de Nueva York?

La distribución de los dispositivos, que incluyen conectividad LTE o 5G, se realizará a lo largo del año escolar 2025-2026. Los funcionarios de la ciudad han declarado que el despliegue de los equipos se llevará a cabo por fases, priorizando las escuelas con la tecnología más obsoleta y los estudiantes que más lo necesitan, incluidos aquellos en situación de vivienda temporal.

Esta estrategia busca asegurar que el éxito de los estudiantes dependa de su esfuerzo y oportunidad, y no de su código postal o ingresos familiares.

“Sabemos que muchas familias siguen luchando con el costo de vida y no siempre pueden permitirse dispositivos nuevos con internet,” dijo el alcalde Adams.

“Es por eso que, este año escolar, estamos potenciando la educación en nuestra ciudad al proporcionar a 350,000 estudiantes de escuelas públicas de Nueva York computadoras nuevas habilitadas para LTE y 5G. Esta es una inversión monumental en el potencial de nuestros jóvenes”, agregó.

Por su parte, el Canciller de las Escuelas Públicas de Nueva York, Melissa Aviles-Ramos, enfatizó la importancia del programa: “Equipar a 350,000 estudiantes con dispositivos habilitados para internet es mucho más que solo proporcionar computadoras portátiles”.

“Se trata de desbloquear el potencial, alimentar la curiosidad y asegurar que cada estudiante tenga las herramientas que necesita para tener éxito”, añadió.

¿Las Chromebook se quedarán en las escuelas públicas de Nueva York?

Los Chromebooks, que los estudiantes podrán llevar a casa y conservar hasta su graduación, vendrán precargados con aplicaciones educativas clave como Google Workspace for Education, TeachHub e iLearnNYC.

La iniciativa no solo busca garantizar el acceso a la tecnología, sino también reemplazar equipos desactualizados que ya no cumplen con los estándares de seguridad e instrucción actuales.

