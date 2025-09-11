Nueva normativa sacude a los conductores en California: esta es la insólita razón por la que te pueden poner una infracción

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de California, una reciente directriz de las autoridades sacude las costumbres al volante y pone sobre aviso a los conductores con respecto a las multas.

La normativa, fijada en el Código de Vehículos de California, establece un precedente para aquellos momentos en los que el motor está encendido, pero el vehículo se encuentra inmóvil.

En especial, en el laberinto de semáforos rojos, una simple acción puede convertirse en un costoso error.

¿De qué trata la norma vial en California?

El Código de Vehículos de California, un documento que rige la vida de millones de conductores, deja claro que la infracción no se limita al acto de conducir.

La ley establece que cualquier conductor que sea sorprendido con un teléfono en la mano, incluso si está detenido en un semáforo en rojo, es susceptible de recibir una sanción.

¿Cuáles son las multas por cometer la infracción?

Según un informe publicado por The Sacramento Bee, las multas comienzan en $20 por la primera ofensa y se elevan a $50 si se comete una reincidencia.

Adicionalmente, cada infracción suma un punto al historial de conducción, lo que puede elevar las primas de seguro y afectar la reputación del conductor.

El impacto de los puntos en el historial de manejo

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), acumular puntos por infracciones de tráfico puede tener graves consecuencias. Un solo punto puede resultar en un aumento significativo en las primas de seguro.

Si un conductor acumula cuatro puntos en 12 meses, seis puntos en 24 meses u ocho puntos en 36 meses, su licencia podría ser suspendida o revocada.

Un estudio de la Fundación de Seguridad Vial AAA encontró que las primas de seguro aumentan en promedio un 15% por cada punto añadido al historial de un conductor.

Esta disposición busca disuadir a los conductores de cometer faltas, recordándoles que el costo de la infracción va más allá de la multa inicial.

Uso legal del celular al volante en California

La ley de California no prohíbe el uso del teléfono por completo, sino que establece ciertas condiciones. Los conductores pueden utilizar sus dispositivos electrónicos si estos están instalados en un soporte en el parabrisas, el tablero o la consola central, siempre y cuando no obstruyan la visibilidad.

La ley también permite activar o desactivar funciones del dispositivo con un solo toque o deslizamiento. Esta medida busca equilibrar la necesidad de estar conectado con la seguridad vial.

No obstante, las autoridades enfatizan que el teléfono debe estar en un lugar que no requiera que el conductor aparte la vista de la carretera por un período prolongado.

La medida se debe a que un estudio del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) reveló que más de 1.8 millones de accidentes al año en Estados Unidos son causados por conductores distraídos por sus teléfonos celulares. Esto representa cerca del 28% de todos los accidentes de tráfico.

A su vez, en 2024, se estima que al menos 9 personas mueren y más de 1.000 resultan heridas cada día en accidentes relacionados con el uso de mensajes de texto al volante.

Y un informe reciente del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de 2025 señala que el 39% de los conductores adolescentes admiten enviar mensajes de texto mientras conducen, lo que lo convierte en una de las principales causas de accidentes entre este grupo de edad.

