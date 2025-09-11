¡Mega apagón mundial! El Pentágono anuncia que un fenómeno climático será devastador en el futuro

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva advertencia proveniente del Pentágono resuena en el escenario internacional, redefiniendo la percepción del cambio climático. Ya no se trata únicamente de una amenaza ecológica, sino de un riesgo directo y existencial para la seguridad energética global según informó El Cronista.

Un informe elaborado con la Academia de Guerra del Ejército de Estados Unidos revela que los fenómenos climáticos extremos podrían ser peligrosos. Uno de ellos podría ser el detonante de un apagón eléctrico mundial, cuyas consecuencias serían catastróficas para la humanidad.

¿De qué se trata?

El documento del Pentágono detalla que en las próximas dos décadas, el planeta experimentará una intensificación de eventos como olas de calor, incendios forestales, huracanes e inundaciones.

Esta escalada de catástrofes naturales, producto del calentamiento global, ejercerá una presión sin precedentes sobre las redes eléctricas. Esto con el riesgo de provocar apagones masivos y prolongados, incluso en regiones como América del Norte.

Este escenario crítico expone la fragilidad de un sistema eléctrico que, según el informe, no está preparado para soportar el impacto del clima extremo.

¿Es posible un apagón global?

La posibilidad de un colapso total de la red eléctrica mundial es un tema de debate entre expertos.

Sin embargo, diversos estudios de fuentes confiables, como el del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) de Estados Unidos, refuerzan la seriedad de esta amenaza.

El NIC, en su informe “Global Trends 2040: A More Contested World”, resalta que el cambio climático y sus efectos en las infraestructuras críticas representan una de las principales amenazas a la estabilidad global en el futuro cercano.

Afirman que la creciente interconexión de las redes eléctricas las hace más susceptibles a fallos en cascada, mientras que el aumento de eventos climáticos extremos podría sobrecargar o dañar componentes clave, elevando significativamente el riesgo de un apagón a gran escala.

Consecuencias de un apagón

Las repercusiones de un apagón global serían de una magnitud inimaginable. La vida tal como la conocemos se detendría por completo.

Los servicios de emergencia, hospitales, sistemas de comunicación y transporte colapsarían. La cadena de suministro de alimentos y agua se rompería, llevando a la escasez y a posibles disturbios sociales.

Los sistemas financieros se paralizarían, creando un caos económico sin precedentes. Además, la ausencia de energía afectaría la seguridad nacional, dejando inoperativos sistemas de defensa y vigilancia.

Este escenario no solo pondría a prueba la capacidad de resiliencia de las sociedades, sino que también revelaría la extrema dependencia de la humanidad de un recurso que a menudo damos por sentado.

El apagón en la cultura popular

El tema del apagón global es explorado en numerosas obras de ficción, sirviendo como una potente metáfora de la vulnerabilidad de la civilización moderna.

Películas como “Leave the World Behind” y “Bird Box” de Netflix, capturan la imaginación del público, mostrando escenarios apocalípticos donde la ausencia de electricidad desata el caos y obliga a los personajes a sobrevivir en un mundo post-tecnológico.

Estas narrativas, más allá del entretenimiento, nos invitan a reflexionar sobre nuestra frágil dependencia de la tecnología y a considerar las consecuencias de un mundo sin energía.

