Estudia gratis en Miami: estos son los requisitos de un programa técnico que ofrece altos salarios al culminar

Para los estudiantes de secundaria del condado de Miami-Dade que sueñan con una carrera práctica y bien remunerada en la aviación, el George T. Baker Aviation Technical College ofrece una vía práctica y expedita.

La información es publicada por la página Miami Community News, quienes indican que varias escuelas secundarias públicas del condado, ahora cuentan con programas de aviación que permiten a los jóvenes acceder a formación técnica especializada sin necesidad de un título universitario de cuatro años.

Nuevos campus y capacitación técnica

El campus de extensión inaugurado recientemente en Sunset Senior High School ofrece dos aulas renovadas, un taller y un motor para formación mecánica llamado “Stubby”. Estos recursos facilitan un aprendizaje práctico que simula ambientes laborales reales.

Mientras tanto, en Miami Springs Senior High School, los estudiantes del área de aviónica, se entrenan en mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos aeronáuticos, contando con simuladores de vuelo y tecnología avanzada.

Alianzas y oportunidades laborales

El College George T. Baker Aviation Technical, mantiene una colaboración con American Airlines quienes provees pasantías y posibles empleos en aviónica, motores y fuselaje. Los puestos ofrecidos a los futuros graduandos, tienen un salario inicial competitivo y responden a una proyección de más de 130,000 vacantes en los próximos años. Además, se imparten cursos de electricidad para certificaciones que facilitan la inserción laboral inmediata en diversas industrias.

Evita Garcés Vice Presidenta de la linea de mantenimiento de American Airlines expresó en la firma de este convenio:

"Todo el mundo ha oído hablar de American Airlines, asi que ésta es una gran oportunidad. Estamos buscando empleados para los próximos 15 años para empleos con un salario inicial de seis cifras", aseguró.

René Mantilla, Superintendente Adjunto de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade declaró:

“Nos entusiasma enormemente inaugurar nuestro nuevo campus de extensión, un testimonio de nuestra dedicación a brindar una educación de aviación de primer nivel”, expresó.

