Texas paraliza las licencias de conducir: deja de expedir documentos a estas personas

En Texas, Estados Unidos (EEUU), no se expedirán más licencias de conducir a cierto grupo de personas, según informó el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

La medida comenzó a aplicarse el pasado lunes, 29 de septiembre, tras un cambio de emergencia en las reglas de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA, por sus siglas en inglés), reseñaron medios locales.

Texas paraliza las licencias de conducir para estas personas

Según el reporte, entre los afectados figuran conductores de camiones comerciales o de carga, refugiados, solicitantes de asilo y miembros de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Es decir, quienes estén en proceso por haber solicitado una cita para tramitar la licencia y tener un examen de manejo, no podrán continuar con los exámenes ordinarios en las oficinas del DPS.

La suspensión también afecta la emisión de permisos de aprendizaje comercial (CLP) no domiciliados y CLPs para refugiados, asilados y beneficiarios de DACA que no son ciudadanos.

El departamento continuará informando a los titulares de licencias y a los tejanos mientras colabora con la FMCSA para cumplir con las nuevas normas, agrega una publicación en su sitio web oficial.

El escrito refiere que la acción forma parte del compromiso continuo del departamento de mantener la seguridad en las carreteras de Texas.

Además, recordó que, recientemente, el gobernador Abbott ordenó a los agentes e inspectores de la Unidad de Control de Vehículos Comerciales (CVE) del DPS que comenzaran a realizar evaluaciones de dominio del inglés para los conductores de vehículos comerciales en las carreteras de Texas.

