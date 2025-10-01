¡Asistencia económica en illinois! Descubre qué es el programa EarnFare: ¿Quiénes califican y cómo aplicar?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) ha puesto en marcha un motor de oportunidades laborales a través del programa EarnFare.

Esta iniciativa estratégica no solo brinda un camino hacia la independencia económica, sino que también añade experiencia profesional valiosa al currículum de los participantes.

EarnFare coloca a los adultos que reciben asistencia alimentaria (SNAP) en roles de trabajo comunitario, facilitando su transición del apoyo público a un empleo sostenible. El programa crea un marco donde el esfuerzo y la capacitación producen resultados concretos, sirviendo como una base sólida para que las personas rompan el ciclo de dependencia.

¿Cuál es el objetivo del programa EarnFare en Illinois?

El objetivo primordial de EarnFare Illinois radica en proveer a los adultos, aptos para el trabajo y sin dependientes a su cargo, una oportunidad directa para obtener experiencia laboral.

El estado de Illinois diseñó este programa para contrarrestar las barreras de empleabilidad, permitiendo a los participantes trabajar en diversas organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y empresas privadas.

Los beneficiarios acumulan horas de servicio que conducen a una remuneración económica.

Inicialmente, el participante trabaja para cubrir el valor de sus beneficios SNAP a la tasa del salario mínimo estatal.

Una vez cumplido este requisito, las horas adicionales habilitan al individuo para recibir un suplemento de asistencia en efectivo, premiando directamente su compromiso y esfuerzo sostenido.

Este proceso garantiza que el individuo tome control de su trayectoria laboral y construya la base para la autosuficiencia financiera.

Además, el programa NCP EarnFare apoya a los padres sin custodia desempleados cuyos hijos reciben TANF.

A través de la experiencia laboral, estos padres buscan cumplir una porción de sus obligaciones de manutención infantil y obtienen la oportunidad de ganar un bono en efectivo.

¿Quiénes son elegibles para aplicar al programa EarnFare de Illinois?

El programa EarnFare se centra principalmente en ayudar a los adultos en edad laboral sin dependientes (ABAWD) que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Es importante señalar que la participación en el programa EarnFare estándar es completamente voluntaria.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) realiza una evaluación exhaustiva de cada solicitante para identificar sus necesidades de servicios de apoyo, como el transporte, asegurando que los desafíos logísticos no obstaculicen su éxito.

La participación se limita a un máximo de seis meses dentro de cualquier período consecutivo de doce meses (de julio a junio).

Esta restricción de tiempo alienta a los participantes a aprovechar al máximo su capacitación y el desarrollo de habilidades.

En el caso de la versión NCP EarnFare (para padres sin custodia), los tribunales ordenan la participación de los padres sin custodia desempleados cuyos hijos reciben asistencia TANF.

¿Cómo se realiza el proceso de solicitud?

Acceder al programa EarnFare en Illinois requiere una colaboración directa con las agencias gubernamentales y los centros de recursos comunitarios.

Los posibles participantes reciben referencias de sus Centros de Recursos Comunitarios y Familiares (Family Community Resource Centers) del DHS local.

Aunque los proveedores de servicios comunitarios pueden buscar activamente a los participantes, es el Centro de Recursos Familiar quien coordina la participación final.

Aquellos interesados en seguir este camino hacia el empleo y la autosuficiencia deben ponerse en contacto con el IDHS.

Este departamento cuenta con una línea de ayuda y un localizador de oficinas que facilitan el primer contacto y la orientación.

Simplemente llama a la Línea de Ayuda del DHS (1-800-843-6154 voz) o visita tu centro local para comenzar el proceso y confirmar tu elegibilidad.

