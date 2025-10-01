Lucha contra el cáncer de mama en EEUU: estas ONG brindan apoyo económico y exámenes gratuitos

Suscríbete a nuestros canales

Cada año, la batalla contra el cáncer de mama suma organizaciones y movimientos que ofrecen un alivio para las mujeres de Estados Unidos afectadas por la enfermedad.

Expertos de la Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS) estiman que en 2025 se diagnosticarán alrededor de 316 950 nuevos casos de cáncer de mama invasivo en mujeres.

También estiman unas 42 170 muertes a causa de la enfermedad según datos de la ACS.

Ante estas cifras, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) estadounidenses actúan como un motor de ayuda para las afectadas, brindando apoyo económico y psicológico de forma gratuita o a bajos costos.

Muchas de estas ONG ejecutan programas de detección, tratamiento y acompañamiento que salvan vidas y mejoran la calidad de la atención.

ONG de ayuda

Organizaciones como la Susan G. Komen y la American Cancer Society (ACS) lideran el movimiento, movilizando recursos a nivel nacional.

Komen se enfoca en la investigación pionera, la defensa de políticas públicas y el alcance comunitario, otorgando apoyo directo a pacientes a través de su Centro de Atención.

La ACS, por su parte, combate el cáncer en diferentes ámbitos, ofreciendo programas de alojamiento gratuito como los albergues Hope Lodge y transporte para tratamientos a través de su programa Road To Recovery.

La National Breast Cancer Foundation (NBCF) también concentra sus esfuerzos en la acción directa, especialmente para mujeres con acceso limitado a recursos.

La NBCF ofrece mamografías gratuitas y servicios de diagnóstico a través de su Programa Nacional de Mamografías.

También cuentan con navegadoras de pacientes que ayudan a las mujeres a superar las barreras del sistema de salud, garantizando que reciban el cuidado que merecen.

Estas organizaciones invierten activamente en la vida de las pacientes, proporcionando apoyo emocional, recursos educativos y asistencia financiera indispensable.

Llamado a la detección

Parte del programa de estas ONG es el llamado constante para que las mujeres se “toquen” regularmente para una detección temprana de la enfermedad.

Las organizaciones trabajan incansablemente para eliminar las disparidades raciales y económicas que aún persisten en el acceso a mamografías y tratamientos de calidad.

Cáncer de mama en los hombres

A pesar de ser mucho menos común, el cáncer de mama también afecta a los hombres, quienes a menudo enfrentan un diagnóstico tardío debido a la falta de conciencia.

Según las estimaciones de la ACS para 2025, estiman casos en hombres alrededor de 2 800 nuevos casos de cáncer de mama invasivo en EEUU.

El riesgo de que un hombre desarrolle cáncer de mama a lo largo de su vida es de aproximadamente 1 en 726, siendo los hombres de raza negra los que tienden a tener un pronóstico menos favorable según la ACS.

Es importante aumentar la educación sobre este riesgo, ya que cerca de 1 de cada 100 casos de cáncer de mama en el país se diagnostica en un hombre.

