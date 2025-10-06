Consulado sobre Ruedas en Los Ángeles: ¿Qué documentos puedes tramitar aparte del pasaporte y la matrícula?

Suscríbete a nuestros canales

El consulado de México en Los Ángeles anunció un nuevo ciclo de servicio móvil en octubre. El Consulado Mexicano sobre Ruedas en Los Ángeles y localidades aledañas llevará sus servicios a la comunidad. La iniciativa busca facilitar el acceso a trámites esenciales.

Los inmigrantes mexicanos tendrán la oportunidad de sacar su pasaporte y matrícula consular durante la jornada. El portal web oficial compartió las fechas y ubicaciones específicas. Se recomienda asegurar una cita con anticipación.

¿Dónde y cuándo estará el consulado sobre ruedas?

El servicio móvil se desplegará en tres puntos diferentes del martes 7 al sábado 11 de octubre. En Los Ángeles, la unidad estará en Mi Casa es Puebla, en 328 S Indiana St, 90063. Es una gran oportunidad para la comunidad migrante.

El servicio también llegará a San Fernando, en el Recreation Park and Aquatic Center, 300 Park Ave, 91340. Finalmente, visitará Baldwin Park, en el Esther Synder Community, 4100 Baldwin Blvd, 91706. En próximos días se agregarán más fechas al calendario.

¿Qué trámites se pueden realizar y cuánto cuestan?

Los asistentes podrán realizar trámites de identificación y viaje, entre otros. Se puede solicitar la Matrícula Consular, con un precio de 40 dólares. Otro servicio es la Credencial de Elector, el cual es completamente Gratuito.

El pasaporte mexicano tiene diferentes costos según su vigencia. La opción de tres años cuesta 96 dólares; la de seis años asciende a 130 dólares; y el documento por 10 años tiene un precio de 198 dólares.

¿Cómo hacer una cita para el consulado móvil?

Es necesario agendar una cita para acceder a los servicios del Consulado Mexicano sobre Ruedas en Los Ángeles. Existen tres formas principales para obtener un espacio, según lo indica el Consulado. No olvide confirmar antes de ir.

Se puede llamar por teléfono a MiConsulado al 1 (424)-309-0009. Otra opción es hacer el trámite por internet en Citas.SRE. Finalmente, se puede enviar un mensaje de WhatsApp al 1 (424)-309-0009 y seguir las instrucciones.

