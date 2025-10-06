Miami-Dade lanza operativo para renovar licencias de conducir: sepa dónde y qué servicios ofrece

Suscríbete a nuestros canales

El condado de Miami-Dade puso en marcha la Operación Luz Verde (Operation Green Light), un programa enfocado en reducir el alto número de suspensiones de licencias de conducir.

El secretario de Tribunal y Contralor, Juan Fernández-Barquín, anunció el inicio de este evento diseñado para facilitar a los residentes elegibles la resolución de obligaciones judiciales pendientes.

Estas obligaciones son multas de tránsito sin pagar, omisión de comparecer a citaciones o suspensiones por puntos acumulados según informó Telemundo 51. Estos operativos, que se realizan dos veces al año, permiten a los participantes recuperar el acceso a servicios esenciales que requieren una licencia válida.

También sirven para obtener un ahorro promedio del 30% en casos seleccionados, al eliminarse las cuotas adicionales de pagos que pasaron a cobro.

Jornada

La jornada de amnistía estará vigente hasta el próximo 19 de octubre, ofreciendo diversas modalidades para que los ciudadanos con multas de tránsito, violaciones de estacionamiento o casos criminales puedan ponerse al día.

Los pagos pueden realizarse de forma en línea, por teléfono o en persona en varias sedes judiciales del condado.

Las ubicaciones que ofrecen servicio en persona son: el Tribunal de Distrito de Coral Gables (3100 Ponce de Leon Blvd.), el Tribunal de Distrito de Hialeah (11 E. 6th Street) y el Centro de Justicia Richard E. Gerstein (1351 NW 12th St.).

También en el Joseph Caleb Center Court (5400 NW 22 Ave.), el Centro de Justicia de North Dade (15555 Biscayne Blvd.) y el Centro de Justicia del Sur de Dade (10710 SW 211 ST, Suite 1200).

Es importante destacar que el Joseph Caleb Center Court, el Centro de Justicia de North Dade y el Centro de Justicia del Sur de Dade cuentan con horario extendido los jueves de 9 a. m. a 8 p. m. y los sábados de 9 a. m. a 1 p. m.

Importancia

Realizar este trámite es importante para la vida diaria y la estabilidad legal de los residentes, ya que una licencia de conducir válida es fundamental para el empleo, la movilidad y el acceso a servicios públicos.

No atender una suspensión o no participar en este tipo de programas puede acarrear serias consecuencias legales y financieras.

Conducir con una licencia suspendida constituye una violación de la ley que puede resultar en multas más altas, la incautación del vehículo e incluso tiempo en prisión, dependiendo del historial de la infracción.

Además, las deudas pendientes continúan acumulando intereses y cargos, dificultando aún más la resolución del problema a largo plazo.

