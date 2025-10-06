ICE pone un nuevo precio a la deportación: el monto que ofrecen a indocumentados mayores de 14 años

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU), a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), activó una nueva tarifa para acelerar las deportaciones.

Esta nueva estrategia está dirigida a menores no acompañados mayores de 14 años, reveló AP.

ICE pone un nuevo precio a la deportación

El escrito indica que los menores inmigrantes de 14 años o más recibirían 2.500 dólares a cambio de aceptar ser deportados.

“El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) proporcionará un estipendio único de apoyo para el reasentamiento de 2.500 dólares estadounidenses a los menores extranjeros no acompañados, de 14 años o más, que hayan optado por salir voluntariamente de Estados Unidos a partir de la fecha de este aviso y en adelante”, se lee en parte de un escrito, que el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia que mantiene a los menores bajo custodia migratoria, envió el pasado viernes a los proveedores de servicios, al que tuvo acceso AP.

De acuerdo con el reporte, los jóvenes que opten por el pago deben programar una reunión con un oficial de ICE.

Para renunciar a su derecho a una audiencia de deportación y poder recibir el pago, el niño tendría que firmar un formulario para cambiar su estatus migratorio ante el gobierno estadounidense.

“Si el niño acepta el estipendio, el DHS emitirá una declaración adicional I-210 para que la firme”, agrega el escrito.

La agencia indicó que ICE y DHS “ofrecen una opción estrictamente voluntaria para regresar a casa con sus familias” y que el apoyo financiero solo se proporcionaría con la aprobación de un juez de inmigración.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube