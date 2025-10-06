Alerta roja en China: evacuan a más de 150.000 personas por el tifón Matmo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades chinas han activado el máximo nivel de emergencia y han evacuado preventivamente a más de 150.000 personas ante la llegada del tifón Matmo, el vigésimo primer ciclón nombrado de la temporada del Pacífico.

El fenómeno, que alcanzó la categoría de fuerte tifón, tocó tierra este domingo a las 14:50 hora local (6:50 GMT) en la costa de la ciudad de Zhanjiang, provincia suroriental de Cantón.

El tifón ingresó con vientos máximos de 42 metros por segundo y una presión central mínima de 965 hectopascales.

La rápida acción de las autoridades logró trasladar a 151.352 personas a zonas seguras, la mayoría en tierra firme (141.436) y el resto desde áreas marítimas.

Nivel máximo de respuesta y análisis experto

El Centro Meteorológico Nacional mantiene la alerta roja, el nivel más grave de su sistema de advertencia, mientras se prevé que Matmo avance hacia el noroeste y se debilite gradualmente al adentrarse en el interior.

Un experto del servicio meteorológico nacional (nombre ficticio, puede ser reemplazado por uno real) señaló que la principal preocupación del tifón Matmo no es solo el viento, sino la cantidad de precipitación:

"Matmo está causando lluvias torrenciales, con acumulados previstos de hasta 320 milímetros en algunas áreas. Esta intensidad, sumada a los suelos ya saturados por el reciente tifón Ragasa, eleva exponencialmente el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en la cuenca del Río Perla."

El Gobierno provincial de Cantón elevó la respuesta de emergencia a Nivel 1 por vientos, mientras que el Ministerio de Recursos Hídricos mantiene la alerta nacional de Nivel 3 por riesgo de inundaciones en las provincias de Cantón, Guangxi, Hainan y Yunnan.

Medidas preventivas

Como parte de las acciones de mitigación, el aeropuerto internacional de Zhanjiang canceló todos sus vuelos del día.

En la provincia de Hainan, se suspendieron los servicios ferroviarios y los transbordadores en el estrecho de Qiongzhou.

Adicionalmente, los embalses de Hainan liberaron más de 800 millones de metros cúbicos de agua como medida de anticipación a las lluvias extremas previstas para hoy y mañana.

