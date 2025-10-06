Deslizamientos de tierras e intensas lluvias en países de Asia: reportan más de 70 fallecidos

Suscríbete a nuestros canales

El norte de India y Nepal se han visto azotados por fuertes lluvias monzónicas que han provocado devastadores deslizamientos de tierra, causando la muerte de más de 70 personas en ambos países, según informaron las autoridades locales este domingo.

La tragedia subraya la vulnerabilidad de la región a los fenómenos extremos, intensificados por el cambio climático.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra son habituales durante la temporada de monzones en Asia del Sur.

No obstante, expertos en clima advierten que el calentamiento global está aumentando tanto la frecuencia como la gravedad de estos desastres.

Impacto en India y Nepal

En la India, el estado de Bengala Occidental, específicamente en el distrito de Darjeeling, ha sido gravemente afectado.

El diputado Harsh Vardhan Shringla reportó la pérdida de más de 20 vidas, con puentes colapsados y carreteras destruidas por las precipitaciones.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó su dolor por las pérdidas y aseguró que la situación está siendo monitoreada.

Nepal sufrió un impacto aún más severo, donde al menos 49 personas han muerto y más de una decena permanecen desaparecidas.

El distrito más afectado es Ilam, en la zona montañosa del este, donde 37 personas fallecieron a causa de los deslizamientos, según confirmó la jefa distrital, Sunita Nepal.

Otras 12 muertes fueron registradas en distintas regiones del país, incluyendo víctimas por rayos y accidentes de tráfico, informó el portavoz de la Policía, Binod Ghimire.

Retos en la movilidad y antecedentes

Las intensas lluvias en Nepal también generaron bloqueos en carreteras clave que conectan con Katmandú, aunque algunos tramos se han reabierto parcialmente tras el cese de las precipitaciones.

Los vuelos domésticos lograron reanudarse durante este domingo.

Nepal, con su frágil geografía, es particularmente vulnerable a este tipo de desastres, que se extienden durante su temporada de monzones (de mediados de junio a mediados de octubre).

El país ya experimentó una tragedia similar el año pasado, cuando las lluvias torrenciales de septiembre causaron más de 200 muertes por inundaciones y deslizamientos.

