La ayuda de Apple al ICE: eliminan apps que alertaban a migrantes sobre las redadas federales

Apple informó que eliminó de su plataforma varias aplicaciones empleadas para reportar los movimientos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida responde a advertencias emitidas por autoridades sobre el uso indebido de estas herramientas.

La información fue reseñada en el portal web de Diario Las Américas, citando la declaración de la compañía tecnológica en la que se refirió a los riesgos de seguridad asociados con aplicaciones como ICEBlock, una de las más populares entre los usuarios que buscaban alertar sobre operativos migratorios.

Las aplicaciones en cuestión permitían compartir ubicaciones y eventos vinculados a las operaciones del ICE. Fuentes oficiales señalaron que su funcionamiento interfería en los procedimientos de seguridad federal y comprometía a los agentes involucrados en las tareas de control.

Eliminación confirmada: esto es lo que se sabe

Las autoridades habían expresado su preocupación por el uso de este tipo de aplicaciones, especialmente tras varios incidentes violentos ocurridos en instalaciones del ICE.

Algunos funcionarios sostuvieron que las herramientas digitales podían facilitar ataques o evasiones durante operativos migratorios, lo que generó presión hacia plataformas tecnológicas para que intervinieran.

Según el informe, Fox Business fue el primer medio en divulgar la decisión. Posteriormente, la fiscal general Pam Bondi confirmó que el Departamento de Justicia contactó directamente a Apple para solicitar la eliminación de ICEBlock.

La empresa accedió y extendió la medida a otras aplicaciones similares en cumplimiento con recomendaciones de seguridad.

