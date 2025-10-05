Capacitación laboral para mayores de 55: ¿Qué beneficios trae el programa SCSEP en Los Ángeles?

Suscríbete a nuestros canales

La capacitación laboral es la clave de un nuevo esfuerzo en la ciudad de Los Ángeles para apoyar a los adultos mayores de bajos ingresos que buscan reincorporarse al mercado laboral.

A través del Programa de Empleo y Servicio Comunitario para Personas Mayores (SCSEP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Empleo para Trabajadores Mayores sin Hogar (OWEP), cientos de residentes mayores de 55 años podrán recibir entrenamiento y acceso a oportunidades de trabajo temporal, con el respaldo de servicios comunitarios y subsidios federales.

Oportunidades para adultos mayores de bajos ingresos

El SCSEP está diseñado para personas desempleadas de 55 años o más que residen en Los Ángeles y cumplen con los criterios de bajos ingresos.

Los participantes reciben capacitación subsidiada, a tiempo parcial y temporal, en entornos de servicio comunitario.

El programa no solo busca mejorar las competencias laborales, sino también facilitar la transición hacia empleos estables en el mercado competitivo.

Entre los beneficios, los trabajadores mayores tienen acceso a entrenamiento práctico, experiencia directa en labores de servicio comunitario y apoyo en la búsqueda de empleo a través de los Centros WorkSource locales.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que los cupos son limitados y la inscripción no garantiza un lugar inmediato.

Capacitación para adultos mayores sin hogar

El OWEP atiende específicamente a adultos mayores en situación de calle o en riesgo de perder su vivienda.

Este programa ofrece capacitación laboral a tiempo parcial y conecta a los beneficiarios con servicios sociales, con el objetivo de ayudarlos a obtener empleo sin subsidios y lograr una mayor estabilidad.

Los requisitos incluyen tener al menos 55 años, estar desempleado y cumplir con las pautas federales de bajos ingresos. Además, los interesados deben inscribirse en WIOA/CalJobs para completar el proceso.

Actualmente, el Departamento de Envejecimiento de Los Ángeles mantiene abiertas las solicitudes y brinda información a través de la línea directa 213-482-7252.

Los programas SCSEP y OWEP refuerzan el compromiso de la ciudad de apoyar a los adultos mayores, reconociendo el valor de su experiencia y la necesidad de generar más oportunidades de empleo inclusivo.

