¡Crisis en bienes raíces! El cierre federal paraliza este seguro esencial en Florida: conozca cómo afecta su hipoteca

Suscríbete a nuestros canales

El cierre parcial del gobierno federal comenzó a mostrar consecuencias directas en el sector inmobiliario.

La suspensión del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones detuvo la emisión y renovación de pólizas, un requisito clave para concretar créditos hipotecarios y ventas de viviendas en amplias zonas del país.

De acuerdo con información publicada en el portal web de Diario Las Américas, la interrupción del programa federal deja en el limbo a miles de transacciones en curso y ralentiza los procesos hipotecarios.

La Asociación Nacional de Realtors advirtió que cada día adicional de cierre agrava la situación de compradores, vendedores y agentes.

Efectos inmediatos en el mercado

La paralización de este sistema de seguros impide que se emitan nuevos contratos en áreas vulnerables, afectando los cierres de préstamos y retrasando las compraventas.

Aunque las pólizas vigentes se mantienen activas, no pueden renovarse aquellas próximas a vencer, obligando a los compradores a recurrir a mecanismos temporales, como la cesión de pólizas de los antiguos propietarios.

Por otro lado, quienes necesiten adquirir coberturas nuevas deberán esperar a que el Congreso restablezca la autorización del programa, lo que introduce un grado de incertidumbre adicional sobre la duración de estas demoras.

Florida enfrenta el mayor riesgo debido a la alta proporción de propiedades situadas en zonas costeras e inundables. El estancamiento del seguro público amenaza con paralizar la dinámica de transacciones en esas áreas y provocar una acumulación de operaciones pendientes.

Los expertos recomiendan explorar opciones en el mercado privado de seguros, aunque advierten que las condiciones y coberturas varían ampliamente entre aseguradoras.

Mientras persista la paralización, sectores financieros y agentes de bienes raíces sostienen que el ritmo del mercado inmobiliario seguirá dependiendo de las negociaciones políticas que determinen la reapertura total del gobierno federal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube