Inmuebles

¡Crisis en bienes raíces! El cierre federal paraliza este seguro esencial en Florida: conozca cómo afecta su hipoteca

Mientras persista la paralización agentes de bienes raíces sostienen que el ritmo del mercado seguirá dependiendo de las negociaciones políticas

Por Mariana Pérez Guerra
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 06:04 pm
¡Crisis en bienes raíces! El cierre federal paraliza este seguro esencial en Florida: conozca cómo afecta su hipoteca

El cierre parcial del gobierno federal comenzó a mostrar consecuencias directas en el sector inmobiliario.

La suspensión del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones detuvo la emisión y renovación de pólizas, un requisito clave para concretar créditos hipotecarios y ventas de viviendas en amplias zonas del país.

De acuerdo con información publicada en el portal web de Diario Las Américas, la interrupción del programa federal deja en el limbo a miles de transacciones en curso y ralentiza los procesos hipotecarios.

La Asociación Nacional de Realtors advirtió que cada día adicional de cierre agrava la situación de compradores, vendedores y agentes.

Efectos inmediatos en el mercado

La paralización de este sistema de seguros impide que se emitan nuevos contratos en áreas vulnerables, afectando los cierres de préstamos y retrasando las compraventas.

Aunque las pólizas vigentes se mantienen activas, no pueden renovarse aquellas próximas a vencer, obligando a los compradores a recurrir a mecanismos temporales, como la cesión de pólizas de los antiguos propietarios.

Por otro lado, quienes necesiten adquirir coberturas nuevas deberán esperar a que el Congreso restablezca la autorización del programa, lo que introduce un grado de incertidumbre adicional sobre la duración de estas demoras.

Florida enfrenta el mayor riesgo debido a la alta proporción de propiedades situadas en zonas costeras e inundables. El estancamiento del seguro público amenaza con paralizar la dinámica de transacciones en esas áreas y provocar una acumulación de operaciones pendientes.

Los expertos recomiendan explorar opciones en el mercado privado de seguros, aunque advierten que las condiciones y coberturas varían ampliamente entre aseguradoras.

Mientras persista la paralización, sectores financieros y agentes de bienes raíces sostienen que el ritmo del mercado inmobiliario seguirá dependiendo de las negociaciones políticas que determinen la reapertura total del gobierno federal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
gastronomía
Estados Unidos
Domingo 05 de Octubre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América