Reforma en Florida: conoce las 30 leyes que entran en vigor este 1 de octubre

Más de 30 leyes entran en vigor en Florida este 1 de octubre de 2025. Los cambios abarcan áreas clave, como la fiscalidad, la justicia y la protección ciudadana.

La eliminación total del impuesto estatal sobre la renta comercial, que estaba vigente desde 1968, es la medida fiscal más destacada. Este cambio representa un ahorro proyectado de más de $1.500 millones de dólares para las empresas en el próximo año fiscal.

El tributo había sido reducido gradualmente hasta el 2% en 2024.

¿Qué beneficios traerá esta eliminación?

Mark Wilson, presidente de la Cámara de Comercio estatal, afirmó que al eliminar el impuesto, se reduce el costo de hacer negocios en Florida.

Este ahorro, que libera cerca de $3 mil millones de dólares anuales para el sector privado, impulsa la inversión local. La medida busca un entorno más competitivo para los negocios.

¿Qué otras leyes entran en vigor en Florida este 1 de octubre?

Entre las nuevas legislaciones se encuentra la Ley Tristin Murphy (SB 168), que reforma el trato a personas con enfermedades mentales en el sistema penal.

También se activa la Ley del Policía Estatal (HB 150), que tipifica como delito grave la crueldad animal durante desastres naturales.

¿Hay cambios relacionados con la seguridad y la vivienda?

Sí, la ley SB 1804 impone la pena de muerte para el tráfico sexual de menores de 12 años o personas con discapacidad mental.

En el ámbito residencial, la SB 948 obliga a los propietarios de viviendas en alquiler a informar a los inquilinos sobre riesgos de inundaciones. Otras leyes elevan las penas para reincidentes en homicidios vehiculares.

Otras leyes de la lista

Estas son algunas de las leyes que entrarán en vigor en Florida el 1 de octubre de 2025:

HB 7031: Deroga el impuesto estatal y el sobreimpuesto local sobre las ventas en alquileres comerciales (el business rent tax).

HB 113: Aumenta las sanciones penales para los conductores que huyen o intentan eludir a los agentes del orden.

HB 687 (Ley de Trenton): Aumenta las penas por delitos de homicidio por conducir o navegar bajo la influencia (DUI/BUI) para infractores reincidentes.

HB 253: Aumenta las penas por delitos de motorista relacionados con el uso de luces prohibidas para hacerse pasar por policía o por manipular placas de matrícula.

SB 168 (Ley Tristin Murphy): Realiza cambios en el tratamiento de personas con enfermedades mentales en el sistema de justicia penal, enfocándose en desviar a las personas del sistema penal.

SB 948: Exige que los arrendadores de propiedades residenciales revelen información sobre los riesgos de inundación y las inundaciones pasadas a los inquilinos potenciales.

HB 693: Agrega un factor agravante para delitos capitales si la víctima estaba reunida con otros para una actividad escolar, religiosa o una reunión de gobierno.

HB 777: Fortalece las leyes contra el engaño o la incitación a niños (luring or enticing children).

HB 437: Aumenta las penas por manipular un dispositivo de monitoreo electrónico (brazalete) por orden judicial.

HB 757: Prohíbe la posesión y promoción de imágenes sexuales (lewd or lascivious image) y penaliza la generación de pornografía deepfake.

HB 1049: Aumenta las penas por acoso o represalias contra jueces y otros funcionarios judiciales.

SB 1804: Hace que la trata sexual de niños menores de 12 años o de personas con discapacidad mental sea punible con la pena de muerte.

HB 150 (Ley del Soldado): Crea un delito grave por crueldad animal para quienes encadenan perros afuera durante un desastre natural.

