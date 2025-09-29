La tormenta Imelda causa fuertes olas y corrientes de resaca: ¿Tocará la tierra de Florida?

Suscríbete a nuestros canales

La Tormenta Tropical Imelda, que es la novena de la temporada 2025, ha intensificado su movimiento hacia el norte, manteniendo su centro bastante al este del sur de Florida.

Esto significa que su impacto directo en la península será mínimo, según el reporte de CBS News Miami.

El Centro Nacional de Huracanes (NWS) informó que Imelda se formó el domingo por la tarde, con vientos máximos sostenidos de 40 mph y un desplazamiento general hacia el norte a 9 mph, ubicada al sureste de Cabo Cañaveral.

A pesar de que la trayectoria pronostica que Imelda se convertirá en huracán frente a la costa de las Carolinas, la región experimenta efectos indirectos.

El equipo de CBS Miami confirma que, si bien no esperan inundaciones costeras, existe un alto riesgo de corrientes de resaca para este lunes debido al aumento del oleaje generado por el sistema.

Por su parte, el NWS emitió un aviso de riesgo alto de resaca que afecta a la costa este, además de advertir sobre la posibilidad de ráfagas de viento de más de 30 mph, especialmente en el norte de Broward.

Las condiciones en el mar seguirán siendo peligrosas en Florida, con olas fuertes y un oleaje agitado que persistirán mientras Imelda se aleja.

Las autoridades meteorológicas del estado están recomendando a los residentes que eviten las playas debido a estas condiciones. The Weather Channel y el NWS siguen de cerca el desarrollo de este sistema.

Temporada de huracanes en el Atlántico para este 2025

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ha pronosticado que este año tendremos una temporada de huracanes más activa de lo habitual, anticipando entre 13 y 18 tormentas con nombre.

Se espera que entre cinco y nueve de estas tormentas logren convertirse en huracanes.

Hasta ahora, Erin es la única tormenta que ha alcanzado la categoría de huracán esta temporada, llegando a ser una feroz categoría 5 en su punto más alto.

Aunque no tocó tierra, Erin trajo consigo vientos intensos, corrientes de resaca peligrosas e inundaciones en la Costa Este.

Históricamente, la actividad de huracanes y tormentas tropicales suele alcanzar su punto máximo alrededor del 10 de septiembre; sin embargo, este año, el Atlántico ha estado más tranquilo de lo que se esperaba en cuanto a sistemas tropicales.



