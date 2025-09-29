Los 10 eventos de Oktoberfest que ofrecen la mejor experiencia de EEUU: descubra dónde celebrar este 2025

Suscríbete a nuestros canales

La temporada “Oktoberfest” ya arrancó en Estados Unidos (EEUU), la buena noticia es que aun queda tiempo para que puedas seleccionar entre el siguiente ranking de eventos y vivir la mejor experiencia 2025.

El Oktoberfest en EEUU es una celebración cultural que busca recrear la famosa fiesta popular y de la cerveza de Múnich, Alemania, adaptándola al contexto y la cultura estadounidenses.

Esta es una celebración que llegó para quedarse debido a la gran población de origen alemán en EEUU, especialmente en el Medio Oeste y Texas.

Con el tiempo la tradición se ha establecido fuertemente. Sin embargo, no es un evento unificado, sino que consiste en cientos de festivales locales organizados por todo el país.

¿En qué consiste la celebración?

Cerveza: es la protagonista. Aunque la versión original de Múnich solo sirve cerveza de las 6 cervecerías de la ciudad que cumplen con la Ley de Pureza (Reinheitsgebot).

En EEUU se sirve tanto cerveza importada alemana como cervezas artesanales locales, incluyendo las de estilo Märzen (la cerveza tradicional de la época).

Música: Bandas de Oompah (música folclórica bávara) en vivo, polka y música de brindis.

Comida: Se sirven platos tradicionales bávaros como Bratwurst (salchichas), Brezel (pretzels gigantes), Schnitzel (escalope empanado), pollo asado y Sauerkraut (col fermentada).

Vestimenta: Se anima a los asistentes a usar el Tracht (traje tradicional): Lederhosen (pantalones de cuero) para hombres y Dirndl (vestido) para mujeres.

Juegos y Concursos: Son muy populares las competiciones de levantamiento de jarras (Stein Hoisting), carreras de perros salchicha (Wiener Dog Races) y el famoso "Baile del Pollo" (Chicken Dance).

Apertura del Barril: Muchos festivales replican la ceremonia de apertura (O'zapft is!).

Top 10 de los mejores lugares para celebrar en EEUU

Esta vez se trata de un ranking realizado por el portal de USA TODAY 10BEST, en dónde se dieron a la tarea de reseñar los eventos más populares que se celebran en EEUU con motivo del Oktoberfest.

Los últimos 7:

Posición 10: Oktoberfest Zinzinnati - en Ohio

Posición 9: Big Bear Lake Oktoberfest - en California

Posición 8: Schmidt's Columbus Oktoberfest – en Ohio

Posición 7: New Ulm Oktoberfest – en Minnesota

Posición 6: Oktoberfest USA – en La Crosse, Wisconsin

Posición 5: Oktoberfest Fredericksburg – en Texas

Posición 4: Delaware Saengerbund Oktoberfest – en Newark, Delaware

Top tres:

Posición 3: Cleveland Oktoberfest – en Ohio

El Oktoberfest en Cleveland abarca dos fines de semana.

Puede probar las mejores cervecerías de la ciudad, disfrutar de la comida de pub y no se perderse las carreras de perros salchichas.

Asegúrese de visitar el Glockenspiel de Cleveland, un verdadero espectáculo para la vista.

Posición 2: Reading Liederkranz Oktoberfest – en Reading, Pennsylvania.

Se trata de un club social germano-estadounidense, que hace todo lo posible cada año para organizar un Oktoberfest con una impresionante oferta de platos alemanes; desde escalopes hasta cenas de cerdo asado, y mucha cerveza artesanal para acompañarlo.

Los visitantes pueden tomar un Munich Mule (hecho con Jägermeister) antes de ir a la pista de baile para una polca tradicional o dos.

Primer lugar: Zeeco Oktoberfest Tulsa – en Oklahoma

El evento cuenta con un par de cientos de grifos de cerveza alemana y local, bandas en vivo, artesanías y cocina bávara.

Los juegos mecánicos, las actividades para niños, las carreras de barriles de féretro y el muy esperado Dachshund Dash prometen diversión familiar.

