Inestabilidad atmosférica por La Niña en Boston: esto es lo que puedes esperar y las recomendaciones para sobrellevarlo

Muchas ciudades y estados de Estados Unidos (EEUU) están prestando atención a los pronósticos meteorológicos tras lo que podría significar el impacto de La Niña para el otoño e invierno, este es el caso de Boston, Massachusetts.

De por sí, el clima en Boston puede ser extremo y cambiante, y es que la región de Nueva Inglaterra es conocida por tener un clima continental húmedo que se caracteriza por ser extremadamente variable y cambiante, experimentando extremos en todas las estaciones.

Actualmente, el factor climático predominante es la alta probabilidad de que el fenómeno La Niña se desarrolle y se mantenga durante el otoño y el invierno.

Actualmente, la NOAA ha emitido una Vigilancia de La Niña y le otorga una alta probabilidad de desarrollo para el período octubre-diciembre 2025.

Pronóstico para Boston (Massachusetts)

Entonces, La Niña típicamente aumenta la probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en el sur de EEUU.

Para la región del Noreste (incluyendo Boston), el pronóstico oficial de la NOAA a menudo indica una probabilidad de temperaturas ligeramente superiores a lo normal o igual probabilidad de estar por encima o por debajo del promedio.

Sin embargo, algunos pronósticos específicos mencionan que las zonas del noreste podrían ver un invierno más suave en general, con menos olas de frío extremas.

Otoño - Octubre/Noviembre: la temperatura desciende.

De hecho, el pronóstico a largo plazo sugiere que ctubre podría ser ligeramente más frío y con una precipitación cercana al promedio, mientras que la tendencia de temperaturas superiores podría acentuarse más en la transición al invierno.

Invierno - Diciembre 2025/Febrero 2026: se prevén temperaturas generalmente más suaves que el promedio y más precipitación para la región de Boston.

La combinación de precipitación superior a la normal con temperaturas variables podría aumentar la posibilidad de tormentas de invierno (incluyendo Nor'easters) que pueden traer lluvias fuertes, hielo y nevadas significativas, especialmente si el patrón de La Niña se intensifica.

Sepa cómo prepararse para lo que viene

Durante el clima invernal, es crucial estar preparado:

Mantener informado es vital, descargue aplicaciones como Weather Channel o AccuWeather para recibir alertas climáticas en tiempo real.

Asegúrate de tener suficiente comida no perecedera, agua y medicamentos para al menos tres días.

Ten linternas y baterías a la mano en caso de cortes de energía.

Revisa los niveles de anticongelante, lleva una pala, cadenas para las llantas y una manta térmica en tu vehículo.

Sella las ventanas y puertas para evitar que el frío entre.

Si usas calefacción de gas o electricidad, ten un plan de respaldo en caso de fallas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas de invierno pueden causar condiciones peligrosas en las carreteras. Por lo que debes evitar conducir si no es absolutamente necesario.

Además, tenga presente cuáles son los recursos a los que puede acceder para obtener ayuda:

Bos:311: un servicio gratuito para reportar problemas como calles cubiertas de nieve o árboles caídos.

Refugios de emergencia: para consultar los refugios disponibles en el sitio web de la ciudad de Boston.

Verifique programas comunitarios activos: organizaciones como Action for Boston Community Development (ABCD) ofrecen asistencia con calefacción y aire acondicionado para familias de bajos recursos.

