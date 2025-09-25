Transgéneros en Texas pierden batalla: estas son las limitantes que impone una nueva normativa estatal

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, Estados Unidos (EEUU), los transgéneros han sufrido un golpe que los afecta y que en cierta forma los somete a ir en contra de lo que consideran es lo correcto según su identidad, le contamos de qué se trata.

Resulta que el gobernador Greg Abbott firmó el proyecto de ley que prohíbe el acceso de los transgéneros a baños y vestuarios contrarios a su sexo de nacimiento, esto, en ciertos espacios.

Se trata del proyecto de ley, Senate Bill 8, el cual ha sido firmado esta semana.

En este sentido, la comunidad LGBTQ+ y Defensores de Derechos Civiles como la ACLU de Texas (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) y Equality Texas, Califican la ley como discriminatoria, peligrosa e inconstitucional.

Consideran que ataca directamente a las personas transgénero, negándoles el acceso a espacios públicos que se alinean con su identidad.

Por el momento, han expresado su compromiso de seguir luchando por los derechos de la comunidad trans y han anticipado posibles desafíos legales a la ley.

¿Qué dice exactamente la ley?

En esencia, la ley exige que las personas utilicen el baño, vestuario u otra instalación de uso múltiple (como duchas) que corresponda al sexo listado en su certificado de nacimiento, en lugar de su identidad de género.

Esto empezará a regir oficialmente para el 4 de diciembre de 2025 y afecta el libre acceso para los transgéneros en los siguientes lugares:

Escuelas públicas (K-12).

Universidades públicas.

Edificios de propiedad u operados por el gobierno estatal o local.

Cárceles y prisiones.

Refugios para víctimas de violencia familiar (con excepciones limitadas).

Ahora, existe una excepción para aquellas personas que son acompañantes de niños menores de 10 años y para ciertos empleados (como personal de limpieza, de seguridad o médicos).

Sanciones anunciadas

Además, no se queda solo en palabras vacías, se considera la ley de baños más punitiva del país en términos de multas institucionales.

El Fiscal General de Texas será la autoridad encargada para investigar las denuncias de violaciones por parte de las instituciones.

Es decir, habrá castigo para quienes no hagan respetar la legislación y no habrá penalidades directas para Individuos.

La ley no establece multas ni sanciones directas para las personas que intenten usar un baño que no corresponda a su sexo de nacimiento.

la ley impone fuertes multas a las instituciones gubernamentales y educativas que violen la norma:

$25,000 por la primera infracción.

Hasta $125,000 por cada infracción posterior.

Puedes conocer más detalles de la ley en el siguiente enlace: Bill Text: TX SB8 | 2025 | 89th Legislature 2nd Special Session | Enrolled | LegiScan

