Elecciones Nuevas York 2025: estos son los inmigrantes que tienen derecho a voto este 4 de noviembre

El martes 4 de noviembre de 2025, la ciudad de Nueva York se prepara para sus elecciones generales, un evento que definirá cargos importantes como la alcaldía, la contraloría y la composición del concejo municipal.

La jornada electoral, que se llevará a cabo de 6 a 21 horas, contará con un periodo de sufragio anticipado entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 2025.

Si bien el proceso electoral ofrece varias modalidades para votar, un requisito fundamental restringe la participación a un sector de la población: la ciudadanía estadounidense según La Nación.

Desafíos

Aunque las elecciones representan un pilar democrático, el derecho a votar en Nueva York está limitado por la Constitución estatal, que exige la ciudadanía estadounidense.

Esta normativa excluye a quienes poseen una residencia permanente (green card), visados de trabajo, estatus migratorio temporal o aquellos que aún no han completado su proceso de naturalización.

A pesar de los esfuerzos, como el intento del Concejo Municipal en 2021 de permitir el voto de no ciudadanos en elecciones locales, un fallo de la Corte de Apelaciones en marzo de 2025 declaró inconstitucional dicha medida.

¿Qué se necesita para votar?

Para los migrantes que tienen la ciudadanía, la participación es posible, pero requiere una serie de pasos. Además de ser ciudadano, deben tener 18 años cumplidos al día de la elección, residir en Nueva York por al menos 30 días.

También debe no encontrarse en prisión por una condena por delito grave o haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

Recomendaciones

Si obtuvo la ciudadanía estadounidense y cumple con los requisitos, es importante que sepa cómo ejercer su derecho al voto. Primero, debe registrarse. El plazo para hacerlo es hasta el 25 de octubre de 2025.

Puede registrarse en línea a través del portal de la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York, en persona en las oficinas del DMV o por correo.

Para los votantes migrantes naturalizados, es importante verificar la información de su registro para evitar contratiempos el día de la elección.

Se recomienda visitar el sitio web oficial de la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York (Vote NYC) para confirmar su estatus de votante, dirección y centro de votación asignado.

Es importante asegurarse de que su dirección registrada sea la correcta, ya que esta determina su centro de votación y el distrito en el que vota.

Tipos de voto

Nueva York ofrece tres maneras de votar: la votación anticipada, el voto en el día de la elección y la votación por correo, que se puede solicitar como boleta anticipada o de voto ausente.

A pesar de estas opciones, el derecho al voto sigue siendo una barrera para muchos residentes que, aunque contribuyen a la sociedad con su trabajo y pagan impuestos, no tienen voz en la elección de sus representantes.

