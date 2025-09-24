Una ciudad en EEUU reporta su primer verano sin homicidios en 50 años: así lo lograron

Suscríbete a nuestros canales

Una ciudad de Nueva Jersey alcanzó un hito significativo al celebrar su primer verano sin homicidios en casi 50 años. Este logro fue anunciado por los funcionarios estatales, quienes destacaron que entre el 21 de junio y el 22 de septiembre de 2025, no se registraron asesinatos en la localidad.

Los agentes esperan que este éxito sirva como modelo para otras ciudades que enfrentan desafíos similares en la lucha contra la violencia y la criminalidad.

¿En que ciudad no se registraron asesinatos durante el verano?

Hasta la fecha, en 2025, la ciudad de Camden en Nueva Jersey ha reportado un total de ocho homicidios, con arrestos realizados en siete de esos casos.

La fiscal del condado, Grace C. MacAulay, expresó que "hace solo unos años, este logro hubiera sido inimaginable. Esto es prueba de que cuando trabajamos juntos, la paz es posible".

Tal reducción en la criminalidad se atribuye varias estrategias implementadas por el Departamento de Policía del Condado de Camden.

Entre ellas se incluye el enfoque de "policía de unidad", que promueve la colaboración entre la policía y la comunidad a través de eventos comunitarios.

Además, el uso de tecnología avanzada, como drones, ha contribuido a mejorar la vigilancia y la respuesta a incidentes.

¿Cuáles regiones tienen la tasa de criminalidad más baja?

Ridgefield, en Connecticut, fue reportada como la ciudad con la tasa de criminalidad más baja en lo que va de 2025, según Eufy.

Igualmente, los estudios indican que estados como Vermont y Maine tienen tasas de criminalidad bajas, lo que se refleja en ciudades como South Burlington y Portland.

