Oktoberfest llega a Doral: celebra la cultura alemana con cerveza y música

La ciudad de Doral, Florida, celebrará por primera vez un Oktoberfest este 2025. El evento familiar es una celebración de la cultura alemana, con música, comida, juegos y concursos.

El evento está programado para el sábado 4 de octubre, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. en el Downtown Doral Park. La entrada es gratuita para ingresar al lugar, pero los interesados pueden comprar el Beer Sampling Ticket para probar las cervezas artesanales de Tripping Animals Brewing.

Habrá música en vivo, comida de inspiración alemana y una zona para niños.

¿El Oktoberfest solo se celebra en Doral?

El Oktoberfest es una tradición alemana que se celebra en distintas ciudades del mundo, incluido Miami. El German-American Social Club Oktoberfest Miami 2025 se llevará a cabo durante dos fines de semana, del 10 al 12 de octubre y del 17 al 19 de octubre.

Es reconocido como el festival de cultura y cerveza alemana más grande de Miami.

La noticia fue anunciada a través de un comunicado. El evento será para toda la familiar. Por otro lado, la celebración en Miami contará con actuaciones en vivo de bandas traídas desde Europa. En Miami también se llevará a cabo la segunda competencia anual Miss Oktoberfest Miami.

¿Qué actividades se pueden realizar en el Oktoberfest de Miami?

Los visitantes pueden disfrutar de bailes tradicionales bávaros, concursos para el público y exhibiciones culturales. También habrá zonas familiares con castillos inflables, juegos, manualidades y pintura facial.

La competencia de yodeling, el desafío de sostener jarras de cerveza y un concurso de disfraces son algunos de los aspectos más destacados.

El Oktoberfest es una festividad masiva de la cultura bávara, famosa por su cerveza, comida tradicional, música y atracciones de feria.

El festival se originó en 1810 para celebrar la boda del príncipe Luis de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia-Hildburghausen. Las celebraciones fueron tan populares que se repitieron año tras año hasta convertirse en una tradición.

