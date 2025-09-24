TSA lanza nuevas restricciones: el error en tu maleta que puede costarte $17.000

Suscríbete a nuestros canales

Las regulaciones de la TSA vuelven a cambiar y, desde septiembre de 2025, tres artículos de uso común quedaron prohibidos en el equipaje facturado de los aeropuertos de Estados Unidos.

La medida busca reforzar la seguridad aérea y evitar riesgos en la bodega de los aviones. No cumplir con estas normas puede generar retrasos, pérdida de objetos, sanciones e incluso arrestos con multas de hasta 17.062 dólares por persona, según advierte la agencia en su página oficial.

¿Qué objetos prohibió la TSA en el equipaje facturado?

La Administración de Seguridad en el Transporte aclaró que los siguientes productos no pueden ir en las maletas que se despachan:

Rizadores y planchas de pelo inalámbricos que funcionan con gas butano.

Rizadores y planchas de pelo inalámbricos con baterías de litio o de iones de litio.

Recargas de gas (cartuchos de repuesto) para rizadores y planchas de pelo.

Sin embargo, la TSA detalló que sí se podrán llevar rizadores y planchas inalámbricas en el equipaje de mano, siempre que cuenten con una funda protectora que impida un encendido accidental. Las recargas de gas butano quedan prohibidas en ambas modalidades de equipaje.

En cuanto a los hornillos de camping, estarán permitidos solo si no contienen restos de vapores ni residuos de combustible.

Mientras que los rizadores y planchas con cable no presentan ninguna restricción y pueden transportarse tanto en equipaje de mano como facturado.

Multas y nuevas reglas en los aeropuertos de EE.UU.

Las sanciones económicas por llevar artículos prohibidos en el equipaje varían según el nivel de riesgo. Transportar líquidos o geles inflamables, como gasolina, trementina o solventes de pintura, puede generar multas de entre $450 y $2.570, además de sanciones más severas en caso de reincidencia.

La TSA también advirtió que, por razones operativas y de seguridad federal, los artículos incautados no se devolverán a los pasajeros.

En paralelo, la agencia anunció un cambio histórico en los aeropuertos: los viajeros ya no tendrán que quitarse los zapatos en los controles de seguridad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el 8 de junio de 2025 el fin de esta regla vigente desde 2006, con el objetivo de agilizar la experiencia de los 2,5 millones de pasajeros que pasan a diario por los filtros de la TSA.

