España: investigan a empresario y a un exviceministro venezolanos en un operativo con allanamientos

Este miércoles se dio a conocer que un juez de la Audiencia Nacional ordenó registros en propiedades en España del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, en cumplimiento de una comisión rogatoria desde Suiza sobre un procedimiento abierto.



Los registros, a cargo de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, se produjeron de forma simultánea a otros dos que fueron decretados en otra causa que investiga al empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt por presuntos delitos de blanqueo a través de la sociedad Derwick Associates Corporation.

Investigan a empresario y a un exministro venezolanos en un operativo con allanamientos

Ambas actuaciones, la que afecta a Betancourt y la otra en la que se practicaron los registros solicitados, se encuentran bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, reseñó la agencia de noticias EFE.



Según el Periódico de España, se trata de determinar la posible utilización de Derwick Associates Corporation en una presunta trama de blanqueo.

Uno de los accionistas es Betancourt, quien había sido detenido la semana pasada en Londres por orden de la Audiencia Nacional y posteriormente quedó puesto en libertad.



Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas se encontraría el Castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del expresidente de la patronal española Gerardo Díaz Ferrán, quien fue condenado hace años por la Audiencia Nacional por el llamado caso Marsans, un proceso abierto por alzamiento de bienes y vaciamiento patrimonial.



Según un informe policial, Villalobos habría entregado en un banco de Andorra "un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético".



Un hecho que se considera que se da "ya que Derwick obtuvo en el periodo de estas transferencias varios contratos con la empresa pública venezolana EDC".



Villalobos se encuentra procesado ya en el caso Duro Felguera, que se centró en los presuntos sobornos del grupo español homónimo a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.

