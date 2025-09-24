"Amigos para siempre": la estatua de Trump y Epstein que genera escándalo en Washington

Suscríbete a nuestros canales

Una polémica obra de arte apareció la mañana del martes en el National Mall, el corazón de Washington, a pocos metros del Capitolio.

La estatua, pintada con aerosol y titulada "Best Friends Forever"(Amigos para siempre), representa a Donald Trump y al fallecido financista Jeffrey Epstein tomados de la mano, lo que generó un escándalo a nivel político y mediático.

La escultura, instalada por un colectivo anónimo de artistas, cuenta con una placa que reza: "Celebramos el vínculo duradero entre el presidente Donald J. Trump y su 'más cercano amigo', Jeffrey Epstein". Aunque Trump y Epstein se conocieron en los 80, la relación entre ambos se fracturó en 2004, años antes de que el financista fuera arrestado por tráfico sexual de menores.

Una relación que divide y genera polémica

La controversial obra se presenta en un contexto de debate, con partidarios y detractores del presidente que exigen la publicación completa de los archivos relacionados con Epstein.

La instalación de la estatua, que cuenta con un permiso del Servicio de Parques Nacionales válido hasta el domingo, tiene como objetivo "demostrar libertad de expresión y artística mediante imágenes políticas".

Por su parte, la administración Trump reaccionó de manera crítica. Abigail Jackson, una de las portavoces de la administración, calificó la obra de "pérdida de dinero por parte de liberales" y defendió al presidente al afirmar que fue él quien "expulsó a Epstein de su club por ser un degenerado".

Una provocación con historia

El colectivo de artistas anónimo detrás de la estatua no es nuevo en Washington.

En junio, presentó la obra "Dictator Approved", una ironía sobre los supuestos apoyos de líderes como Vladimir Putin y Kim Jong Un a Trump.

El grupo afirma que su objetivo es que "las obras hablen por sí solas" y que mantendrán el anonimato para proteger la naturaleza de su mensaje.

El incidente ocurre, además, en un contexto legal delicado.

En julio, el presidente presentó una demanda por difamación contra el diario Wall Street Journal por publicar un artículo que aseguraba que le había regalado a Epstein un dibujo erótico en 2003.

