Localiza a un detenido: guía para ubicar a un familiar en el centro de ICE de Broadview

El centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Broadview, Chicago, tiene nuevas medidas de seguridad que dificultan el acceso a los familiares que buscan a sus seres queridos.

El centro de procesamiento de Broadview amaneció con nuevas vallas que impiden el acceso, por lo que los manifestantes no pueden bloquear el paso de los vehículos y los familiares no pueden acceder al lugar para buscar información.

Se conoció por medios locales, que al menos 16 manifestantes han sido arrestados en los últimos días.

¿Qué otras opciones hay para localizar a un detenido?

Un abogado de inmigración indicó varias opciones para ubicar a los detenidos. Una opción es ir a la oficina principal de ICE que está en 101 W Congress Pkwy en Chicago. Otra opción es acudir al consulado del país de origen del detenido.

Después de que se implementaron nuevas medidas de seguridad en el centro de procesamiento de ICE en Broadview, las familias tienen el reto de ubicar a sus seres queridos.

La opción principal es usar la página web locator.ice.gov. Los familiares deben usar los datos biográficos del detenido, o el número A que les asignaron para sus procedimientos migratorios.

Sin embargo, esta opción puede tardar entre dos y cinco días para que se refleje en el sistema.

¿Por qué son trasladados a otros estados?

Illinois no tiene centros de detención de ICE debido a la Ley Illinois Way Forward Act, que prohíbe que cárceles en el estado alojen a personas detenidas por motivos migratorios.

Es por eso que el centro de Broadview solo funciona como un lugar de procesamiento y los detenidos son trasladados a otros estados, como Indiana, Wisconsin y Texas.

Algunos manifestantes afirmaron que continuarán visitando el área para alzar su voz. Por su parte, la policía local continúa patrullando el área para controlar el tráfico y por los negocios en los alrededores.

