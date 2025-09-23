Trump en la ONU: las duras críticas y advertencias sobre la inmigración

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ofreció un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde lanzó duras críticas y advertencias respecto a la inmigración y otros temas de interés para su país.

Durante sus declaraciones, el mandatario estadounidense acusó a la organización de “financiar un ataque contra los países occidentales” por parte de los migrantes, una situación que, a su juicio, está llevando a los países de Europa al “infierno”.

“Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas. Tienen que acabar con él ya”, enfatizó Trump.

Resultados de su gestión

El presidente de EEUU destacó los resultados alcanzados en sus ocho meses de gestión, entre los que incluyó los logros obtenidos en materia económica, la reducción de los cruces fronterizos ilegales y la resolución de siete conflictos.

“Estados Unidos tiene la fortuna de tener la economía, las fronteras, el ejército, las amistades y el espíritu más fuertes de cualquier nación sobre la faz de la tierra. Esta es, sin duda, la época dorada de Estados Unidos”, continuó.

Con respecto a los conflictos que resolvió están el de Armenia y Azerbaiyán; Camboya y Tailandia; Israel e Irán; India y Pakistán; Ruanda y la República Democrática del Congo; Egipto y Etiopía; y Serbia y Kosovo.

Mencionando que ninguno de ellos recibió ayuda de las Naciones Unidas. De esta manera, puso en duda el propósito de la organización intergubernamental.