Bill Gates presenta un plan histórico: IA para descubrir fármacos y atender pacientes en tiempo real

La inteligencia artificial se perfila como una herramienta capaz de revolucionar la medicina en comunidades con menos recursos, según el empresario y filántropo Bill Gates.

Durante un evento en Nueva York, el cofundador de Microsoft defendió que la incorporación de esta tecnología permitirá ampliar el acceso a medicamentos, diagnósticos y servicios básicos de atención sanitaria en regiones vulnerables del mundo.

En su propuesta, Gates subrayó que la Fundación Bill y Melinda Gates pondrá en marcha en 2025 programas piloto que integren herramientas de inteligencia artificial en entornos donde el acceso a médicos es escaso o inexistente.

IA para salvar vidas en contextos adversos

Uno de los ejemplos más concretos es el uso de teléfonos móviles por parte de madres en comunidades rurales de África.

“Una madre en África usando su celular en su dialecto local puede pedir consejo: ‘Estoy embarazada, ¿Qué debo hacer con mi dieta? Tengo estos síntomas, ¿Qué hago?’ Estamos trabajando para conseguir eso”, señaló Gates.

Estos sistemas inteligentes estarían diseñados para responder consultas médicas básicas, traducir información a idiomas locales y derivar casos urgentes a profesionales de salud en tiempo real.

El magnate destacó que la IA puede acelerar tanto el descubrimiento de nuevos medicamentos y vacunas como la entrega rápida y asequible de tratamientos a quienes más lo necesitan.

Según explicó, esta hoja de ruta busca mejorar la salud infantil entre 2025 y 2045, con una estrategia que combina investigación, desarrollo y accesibilidad.

Colaboración entre gobiernos y tecnología

Para Gates, el despliegue global de la inteligencia artificial no puede detenerse y ningún país puede permitirse quedar rezagado.

Argumentó que los gobiernos deben dejar de enfocarse solo en los temores que despierta la IA, como la automatización laboral o el fraude digital, y dar el mismo peso a su potencial positivo en sectores clave como la salud.

“El gobierno tiene que aprender sobre la IA, así que algún diálogo entre el gobierno y las empresas tiene sentido”, aseguró.

Reconoció que este vínculo puede generar tensiones, pero defendió que una coordinación adecuada permitirá diseñar políticas públicas ajustadas a los retos tecnológicos.

La visión de Gates incluye asociaciones multilaterales, plataformas digitales accesibles y una transición gradual para fortalecer los sistemas sanitarios de los países en desarrollo.

Además, subrayó que muchos líderes tecnológicos —incluido Sam Altman, director de OpenAI— se están sumando a la filantropía, lo que aumenta la capacidad de financiamiento de estas iniciativas.

En palabras de Gates, la inteligencia artificial no solo representa un desafío tecnológico, sino también una oportunidad histórica para cambiar la salud y la medicina en los sectores más vulnerables del planeta.

